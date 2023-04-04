假如今年只可買一枚腕錶，這款屬必看！一睹 WW2023 江絲丹頓的浩瀚宇與宙與知性含蓄

說起 Watches & Wonders，恰好鄙一也有一段關於 Watches & Wonders 的回憶。假如大家還記得的話，香港也曾經舉辦過 Watches & Wonders，而鄙人當年剛好初出茅廬，趕上它的尾班車，還記得 Cartier （卡地亞）展場之面積遼闊及裝潢陳設奢華、 Piaget （伯爵）的繁星點點、A. Lange & Söhne （朗格）的低調簡約品味等等，歷歷在目，時為2015年。不知道哪年哪月哪日哪一個春天，Watches & Wonders 會重臨這個城市，但有一點大家要相信的就是鐘錶是奇蹟，而奇蹟是會出現的！

那天之前，我們先來談談 Watches & Wonders 2023，若要選鄙人最愛的腕錶品牌莫過於 Vacheron Constantin（江絲丹頓），原因在於極端，極致複雜、極致簡約、極致優雅，無一不各走極端，無一不教人歎為觀止！今年 Vacheron Constantin 共推出6款腕錶，而鄙人嚴選2款千錘百煉的重點之作，萬勿錯過。

要數 Vacheron Constantin 本年度最亮眼之作，定必是雙面腕錶 Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication 閣樓工匠雙月超卓複雜功能腕錶，能夠稱得上「超卓複雜功能」，自家 2755TMRCCQP 手動上鏈機芯由 774 個零件組合而成，一枚腕錶融匯三問報時、萬年曆，包括瞬間逆跳指針日期顯示、半瞬時跳轉星期顯示、瞬間月份和年份顯示、南北半球精密月相和月齡背面，以及恆星時顯示、星空圖、陀飛輪合共11項複雜功能，極端之最，淋漓盡致，可以說「是但一樣都已經嘩聲四起！嘩！」。主題方面，腕錶以「皎潔明月」為題，錶面上的月相顯示一目了然，直接點題，而雙月相中央顯示更為罕見，能夠顯示南、北半球分別觀測到的月相盈虧變化，觀天應該是抬頭，但從此你只要底頭望望 Les Cabinotiers Dual MoonGrand Complication便能隨時知觀天，好驕傲！

雙面腕錶設計：錶盤是月，錶背是浩瀚宇宙！乍看之下，筆者不禁深深感歎，「佢個錶底都震撼過好多錶嘅錶面喎！」，繁星滿佈，錶背上的恆星時顯示與夜空中星羅棋布的星座相映生輝，「恆星時」又稱為「恆星時角」，天文學家用作測算恆星所在的子午圈；錶背上以固定的藍色顯示盤代表地平圈，上層的可移動圓盤以恆星時為基準旋轉，當腕錶朝向北方時，圓盤中的星座圖案映射在下層固定顯示盤中的位置，即代表此刻投影在地平圈內的星座即時方位，好複雜，好厲害！簡單而言，錶背能夠讓大家看到星座位置之餘，也能一覽恆星時顯示：地球自轉360度的時間，即一個恆星日的時間。「穹蒼之下」，錶背飾以陀飛輪設計，對抗地心吸力對於調速裝置等時性的影響，確保走時精準。能夠將整個夜觀天象的無窮視野納於一枚腕錶之中，掌聲！

機芯

2755 TMRCC QP

江詩丹頓自行研發並製造

手動上鏈機械機芯

直徑33.30毫米，厚度11.20毫米

動力儲存約58小時 振動頻率2.5赫茲 (每小時18,000次)

774件零件

50顆寶石

經日內瓦印記認證的時計

顯示功能

正面

小時、分鐘

1. 三問報時

2-6 萬年曆，包括瞬間逆跳指針日期顯示、半瞬時跳轉星期顯示、瞬間月份和年份顯示

7-8 南北半球精密月相和月齡

背面

9- 恒星時顯示 (24小時)

10- 星空圖

11- 陀飛輪

講完今年的年度重點之作，請容鄙人談談私心推介，Vacheron Constantin Patrimony 逆跳星期日曆。簡約而優雅，沒有複雜功能腕錶的霸氣四溢，卻滿載知性與低調含蓄，Patrimony 是一種生活美學。假如你也愛江絲丹頓，相信對於 Patrimony這經典的設計一點也不陌生，而優雅的設計背後，功能同樣吸引，最令鄙人津津樂道於是「逆跳星期日曆」，錶盤設有星期日曆顯示，而每每當指針來到「SUNDAY」字樣之後，下一個日子便會自動逆跳到「MONDAY」，重點來了，這是「逆跳」而不是「飛返」，雖知道很多計時腕錶或者複雜功能腕錶都設有「飛返」功能，一鍵歸零，而「逆跳」是全自動發生，無須按鍵，每跳六下順跳便有一下逆跳，簡單而盡見不簡單。設計方面，鮭魚色錶盤早在1940年代江絲丹頓作品中問世，搭配白色金屬材質的錶殼，而今次推出的款式向90年代致敬。一等就是80年，經典設計再現。





