Old Money風潮席捲全球！老錢佼佼者The Royal Family的不朽腕錶：究竟英女王傳給戴妃怎樣的腕錶？

剛過去的Watches & Wonders 2023讓大家一口氣看過夠,甚麼新顏色、新款式、新設計,有叫人驚喜嗎?然後,很多鐘錶愛好者,稱不上收藏家,因為大多名錶的入場門檻高,並不那麼垂手可及,但欣賞的心和能力則人人可有,雅俗共賞。一輪高強度的名錶發布會過後,一切「復常」,還有甚麼腕錶好談呢?鄙人實在煞費時量多時,然後,最近一股時尚風潮不禁教筆者注意,這就是「老錢(Old Money)風」,一股並非全新但以往鮮見於大眾視野的風潮,現正席捲各大小領域。



先講講「老錢(Old Money)」,錢就是錢,甚麼新錢老錢?筆者翻查中西大小網絡都找不到一個關於老錢的權威定義或解說,但坊間普遍認為有別於白手興家的無父幹一族,老錢的財富遺傳自上幾代,更有人話沒有富足七代也稱不上「老錢」。老錢除了財力雄厚,還具有崇高的社會地位及影響力,而且家族歷史悠久,為國家有貢獻,甚至帶領過國家及人民走出過國難等等。



若要數現今最為人熟悉的新錢和老錢代表,前者莫過於The Kadarshians,而後者就是「事頭婆」一家The Royal Family(年輕一代絕不要誤會「事頭婆」有貶意,老一輩都這樣稱呼,一方面來得親切,另一方面這是很老香港的老情懷),有別於新錢的狂妄、高調、注目,老錢更愛沉穏、低調、優雅。講到這裡,你可能會發現,這麼屈指一算,可能身邊都不見有幾多個老錢,那麼不如我們來看看最廣獲愛戴的「老錢」英國皇室所垂青的腕錶。



1953年6月,伊利沙伯二世於加冕成為英女王,在這歷史一刻,她佩戴着一枚 Jaeger LeCoultre(積家)101腕錶,事實上,這款女裝腕錶最早問世於1929年,但至今仍然是最小的機械機芯。



要數老錢最愛的的腕錶,Patek Philippe(百達翡麗)定必是他們的最愛,就如品牌最教人津津樂道的標語「You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation. (沒有人能真正擁有百達翡麗,只不過為下一代保管而已。)」傳承,代代相傳,是老錢的重點特質!認識 Patek Philippe 的你絕對不會對 Patek Philippe Ellipse 系列感到陌生,而這系列也深受英女王垂青,先後多次佩戴出席大小盛宴。



2006年,英女王伊利沙伯二世於英國上議院出席英國國會開幕大典時,佩戴着的腕錶也是 Vacheron Constantin Ellipse 腕錶,但有別於以往低調的 Ellipse,今次所佩戴的是以明亮切割的鑽石 Ellipse 腕錶配以珍珠錶帶。



Patek Philippe以外,同樣獲得英女王青睞的腕錶也是鄙人的最愛Vacheron Constain (江詩丹頓)。1947年,英女王伊利沙伯二世與希臘及丹麥的菲臘王子成婚,獲瑞士聯邦贈送Vacheron Constatin 4481腕錶;及後,1983年,最為人愛戴的戴安娜王妃與查理斯三世出席電影首映禮,當時佩戴着的就是英女王的Vacheron Constatin 4481腕錶。傳承,就是老錢最自豪也最樂意做的事。



另一邊箱,講起戴安娜王妃,她最為人熟悉的腕錶莫過於Cartier Tank系列,優雅而經典,可以說是與她的高貴氣質不謀而合。然而,在資料蒐集的過程中,筆者看到一張相當有趣的照片:1983年,戴安娜王妃與查理斯三世亮相 Guards Polo Club,當時為查理斯三世的溫莎堡馬球比賽,而戴安娜王妃的右手手腕之上戴上兩枚腕錶,「唔係卦?凱婷呀?」一枚是Patek Philippe Calatrava Ref. 3618,這腕錶是查理斯三世贈於戴安娜王妃的20歲生日禮物,而另一枚是Patek Philippe Disco Volante Ref. 3445,其實是查理斯三世的腕錶,而她只所以佩戴着全因她相信這能夠帶給查理斯祝福,祝願比賽旗開得勝。的確,他們這段婚姻也有甜蜜的時刻。



尤如小時候讀過的童話故事一樣,有着非一般的起承轉合,也有着美滿的結局,老錢風,與其說是一種風格,不如說是一段段歷史。每一張相片,每一枚腕錶都有一段故事,而正正就是這些引人入勝的故事令人難忘,也令人感慨,而這一段段的故事實在舉世無雙,無法複製,也無法改變。所以呢,買錶可以是單純對一枚腕錶的喜愛,但也可以是對一段故事、一段回憶、一股情懷的細味,你又有何見解?