與萬希泉創辦人沈慧林對談： 連甘比都秒速預訂的《美人魚》限量版陀飛輪睕錶！周星馳與萬希泉是如何聯繫起來？

歲月神偷，香港曾經擁有很多：香港電影，曾經是一名牌；香港樂壇，曾經是一個殿堂；香港製造，曾經是香港經濟起飛的代名詞。在筆者成長的年代，「Made In Hong Kong」是這麼近，今天就有那麼遠。若果你還記得，「工廠妹萬歲，嗨，工廠妹萬歲！」那是獅子山下不屈不撓的精神，生活苦，的確是苦，但苦盡甘來，因為當時社會的氣氛充滿盼望；那年代，人人口中一句「香港地只要肯捱肯做，總有出頭嘅」。時移勢亦，今天，香港製造買少見少，留得下的，恍惚都要肩負起傳承香港精神的使命，在這滾滾歷史洪流之中，香港有一個鐘錶品牌名叫「萬希泉（Memorigin）」，品牌成立十三年，今趟鄙人有幸迎來萬希泉創辦人沈慧林（William）來談談這一路走來的點點滴滴。

假如大阪有固力果跑人，香港就有萬希泉！筆者初出茅廬那些年，工作的關係，每日港島九龍兩邊走，每每經過紅磡隧道口，總會見到一個「萬希泉」廣告牌，幾多人如筆者一樣認識到萬希泉？日日如是，紅隧口上上落落，走過春風秋雨，所有廣告都會變，但只有「萬希泉」仍然是「萬希泉」。「今日第一個問題是，究竟萬希泉廣告牌掛於紅隧口幾多個年頭？」聞之，William 先是得啖笑，然後娓娓道來，「品牌成立了十三年，這個廣告牌存在了十二年，可謂有萬希泉就有這個廣告牌。起初，只是一小塊廣告，慢慢愈來愈大，也愈來愈引人注目，當然廣告費也愈來愈貴，今年已經來到7位數字。當初單純只是認為紅隧流量高，加上長年塞車，一定有很多人看到吧！也沒想過一掛便掛了十二年。但我們之後的宣傳方針可能會改變，由實體廣告轉為網絡營銷廣告。」筆者乍聽之下，難免唏噓，或許，大概，真的沒有甚麼是永垂不朽，尤其是香港地這寸金尺土的地方。

說起這塊廣告牌，今期的其中一個都市熱話，莫過於女首富甘比經過紅隧口時，見到這塊廣告牌得知萬希泉與周星馳合作，推出《美人魚》限量版陀飛輪腕錶，隨即下單，並將其發佈至Instagram Story，連周星馳本人也有轉發，引起熱議。看，這真是一塊十分重要的廣告牌！

「可以講講這次合作的來龍去脈嗎？」「可以。我爸爸和達叔（吳孟達）在馬場跑馬時認識，我和很多香港人一樣是個星爺迷，而達叔除了是周星馳的黃金搭檔，也是一位帶給大家無數笑聲的好演員，據達叔所講，云云和星爺的作品之中，他最喜歡的是《武狀元蘇乞兒》，因為除了笑聲之外，達叔認為這部戲還能夠帶給大家正能量。疫情前，有幸和達叔合作，攜手推出聯名作品『三叔陀飛輪腕錶』，我想大家對三叔這個角色一點也不陌生吧！然後，那時便生起一個念頭，若果能夠也和星爺合作推出腕錶，這是個多麼圓夢的時刻。」

繼而，William膽粗粗親自到比高集團推銷這個合作方案，他也坦言，當初也不過是抱著「試下啦」的心態，畢竟，神隠多年的周星馳也非輕易現身。然後某天，尤如電影情節一樣，一個風光明媚的下午，William正和家人共聚天倫，突然收到一個電話，「周星馳想約你食個飯。」眾所周知，星爺是李小龍先生的粉絲，William特意帶同和李小龍聯合推乘的「李小龍會」腕錶赴會，最終皇天不負有心人，促成是次合作。問及為甚麼是「美人魚」而不是其他更經典的周星馳電影，William說，「這是星爺親自欽點的！萬希泉給了我很多圓夢的機會，可以說是此生無憾。」

老實說，工作的關係，筆者訪過也接侍過很多社會賢達及大官達人，坦言最怕的莫過於「Second Gen」，當然不是一竹篙打一船人，但「Second Gen」的趾高氣揚及居高臨下尤其令人卻步。然後，這次訪問 William 之前，筆者也預先做了很多心理建設，但接觸William 之後，首當其衝是他的爽快，豪不拖泥帶水，對答爽快，可謂「有嗰句講嗰句」，卻有謙謙君子那樣的感恩及謙卑，字裏行間都感受到他的正能量滿滿，在香港造腕錶的確難，但他樂於迎難而上。

最後，問到究竟怎樣的品牌才能獲得 William 垂青，推出聯名作品，想必又有一番苦心或條件，不料 William 卻輕輕帶過，「就是帶有正能量的品牌」。畢竟，就如品牌名稱一樣，「萬眾希望的泉源」的那份正能量吧！下一期，我們深入萬希泉車間，再進一步了解萬希泉的世界。