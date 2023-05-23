與萬希泉創辦人沈慧林對談：「香港製造」的萬希泉是如何走向國際？哪些腕錶是主理人的收藏之列？

網上輕輕一搜「萬希泉」三個字，這數碼時代連用「數碼時代」這四字也略帶些老土，頂著「香港陀飛輪」頭銜的萬希泉有著千個身份，一時是「香港製造」的佼佼者，一時是本地文化的領頭人，一時是傳承傳統文化的收藏家……

萬希泉（Memorigin）創辦人沈慧林（William）的父親沈墨寧除了是位知名的商人，也是位「音樂盒收藏家」。能拼湊美妙樂章的音樂盒大家可能都毫不陌生，但來自世界各地動輒百萬的中西合壁音樂盒，實在令人大開眼界。今趟訪問 William 除了能夠一探他的腕錶世界，也能借機一窺這舉世無雙的音樂盒藏品，實在難得。更難得的是，大部份藏品狀態良好，還能發出悅耳音樂，頃刻尤如時空穿梭，古今同樂，大概就是「古人不見今時月，今月曾經照古人」那意景，那感受吧！音色依舊響亮如悅，但有趣的是撲鼻而來一抹香，是木香，不，是陳年木香，氣味是讓很神奇的東西，能喚起回憶，也能喚起感覺，但筆者當下想起的往事不便在此多說，多少是件憾事，有甚麼好說……或許在父親的薰陶下成長，耳濡目染，William 自小視機械（Mechanism）為生活中的一部份，而「中西合壁」這概念亦有意無意間鋪墊了日後製錶的路。

從William的藏品室轉進去，左手邊是更多更多的收藏，右手邊是「萬希泉」的車間，「香港陀飛輪」的誕生地。與大多手工藝術品一樣，匠人是當中的露魂人物，上世紀七、八十年代，香港鐘錶業不乏人才，但時移勢易，來到2023年，老師傅該退休的退了休，未退休的快退休，青黃不接，萬希泉怎樣解決錶匠稀缺的問題呢？「我們自己培養！的而且確，香港錶匠人才不如當年，而在外招聘亦不容易，所以我們從數年前開始便著手培養自家錶匠，凡對鐘錶有興趣的，對於機械組裝有興趣的，無須製錶經驗，我們都先招攬過來，再手把手傳授製錶知識及技術。」William 講到只有從根本著手，才能傳承這「香港製造」的招牌。

把香港製造從本土推出國際，萬希泉在云云國際知名品牌之中能夠脫穎而出，絕非偶然，William講述到在日本推廣萬希泉時的點滴，可以用「識英雄重英雄」來形容，「我們萬希泉其中一個做得最好的市場就是日本。日本是一個講求匠人文化的國家，而製錶技術亦首屈一指，最為人熟悉的有精工（seiko），雖然精工價格相宜，但性價比極高。當萬希泉來到日本，可以說是一拍即合，一方面是大家對於製錶工藝的追求，另一方是大家同熱愛中國文化。而我們最近和 Handa Watch Group合作，他們在日本有龐大的銷售網絡，而同時對於中國文化熱愛有加，我們的對口剛好曾在浙江大學留學，熱愛研究京劇，也熱愛功夫明星等等，能夠得到他們的認同，以文化之路打開一個新機偶，十分高興！」

最後，究竟身為萬希泉主理人的 William 喜歡怎樣的腕錶？筆者先來「閂個後門」，除了萬希泉的腕錶以外，究竟William收藏過哪些腕錶呢？「我比較著重工藝，要數的話，Zenith 真力時是一個很好的品牌。Zenith 機芯的複雜程度高，而且處理手法精湛。尤其是 El Premiero 機芯，以往用作供應 Rolex，此外，芝麻鏈裝置技術十分出色。我個人十分喜愛研究製錶技術，所以Zenith的技藝實在值得關注！」字裏行間，完全感受他這份「真愛」。

後記：假如你還記得筆者早幾期曾經訪問過鐘錶紀錄片《尋鐘．尋宗》監製黃英飛，片中其中一位受訪者就是代表本地錶壇的新力軍沈慧林，最近 《尋鐘．尋宗》登上YouTube免費收看。若大家想了解多一點香港鐘錶業的發展史，記住這曾經輝煌的一章，歡迎點擊收看：https://youtu.be/mwdVIWYba3A