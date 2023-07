當Jaeger遇上LeCoultre：積家最新推出的第二個The Collectibles典藏系列！囊括11款經典之作

時至今日,積家擁有超過430項註冊專利和1,300款獨特機芯,也掌握了腕錶界的「三巨頭」,三大複雜功能:三問報時機芯,多軸陀飛輪以及星空複雜功能,無不教人津津樂道!話說回頭,積家所推出的第二個 The Collectibles 典藏系列,囊括一系列共11款經典之作,當中包括1920年代的 Duoplan 腕錶、 Reverso 翻轉系列腕錶,以及誕生於1950年代初的 Futurematic 腕錶和Memovox 響鬧腕錶等等。看,歷史又重演啦!Memovox 或許在積家的世界不如其他系列那樣名氣響噹噹,於1950年推出,當時以獨特的響鬧聲以成為響鬧腕錶的典範指標,隨技術進步,愈來愈多功能加入 Memovox 系列,而今次 The Collectibles 典藏系列一共推出五款 Memovox 響鬧腕錶,包括兩款 Memovox 自動上鏈日曆腕錶,絕對是積家的滄海遺珠。最後,積家還出版了一本權威參考書《The Collectibles》,介紹17款見證積家歷史的傳世腕錶之作,筆者的確想要一本,是錶壇的一片重要拼圖!

