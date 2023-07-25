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虢礫緙嘞
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25/07/2023

虛幻 VS 現實：由 Tag Heuer 加持的粉色 Barbie 大戰 Hamilton 灰黑 Oppenheimer

#電影 #名錶 #TAG Heuer #Barbie #Hamilton #芭比 #奧本海默 #卡萊拉系列 #Carrera #Carrera #漢米爾頓
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  • Karl Lui

    Karl Lui

    自八年前和腕錶結下不解之緣，過去八年間寫過錶書、編過卡地亞的會員通訊、拍過「時尚聖經」的腕錶大片，在廣告公司工作時，十之八九的客戶都是錶客。既然躲不過，那就轟轟烈烈，來擁抱這份和腕錶的緣份，燃燒吧！讓它發光發熱發亮。更多日常腕錶點滴盡見 IG@l1ho

    虢礫緙嘞

    隔周二刊出

 

Tag Heuer 品牌大使 Ryan Gosling 佩戴CARRERA（卡萊拉）日期視窗自動機械錶

 

　　芭比娃娃是多少代人童年時的陪伴，也是多少代人對於「美」的啟蒙，長長金髪大眼睛，身材豐滿而高挑搭配極致纖腰，當然還有那永遠不着地的腳踭。事實上，芭比娃娃長年為人所詬病，把「美」定型，而國內外不時傳出少女整容過百次成「真人版」芭比的故事。此外，近年美國盛行「Body Positve」文化，以多元審美代替以往單一對「美」的定義，無疑是對抗那根深蒂固的既定單一標準，但何以一夜之間大家又為芭比而瘋狂？難道所謂的「美」早已植根DNA，潛藏大眾內心深深處有同一種呼喚，也釋出同一種納喊？

 

　　看到這裡，你可能會想，這不是鐘錶專欄嗎？為何圍繞着芭比喋喋不休？因為 Tag Heuer（泰格豪雅）投下的震撼彈可能要求大家好一段時間才能消化。早於今年4月Watches & Wonders 2023 期間，Tag Heuer 釋出一枚36毫米 Tag Heuer 卡莱拉系列腕錶搭載令人嘩然的芭比粉紅錶盤，紀念卡萊拉 Carrera 系列誕生60週年，而當時品牌大使 Ryan Gosling 更為 Carrera 拍攝了5 分鐘的《The Chase for Carrera》微電影。然而，當時儘管有 Ryan Gosling 加持，但風頭未到一時無兩，直到電影《芭比》釋出，全球為這「芭比熱」和「粉紅熱」為之瘋狂，也令這款腕錶火速售罄，一錶難求。

 

TAG HEUER CARRERA（卡萊拉）日期視窗自動機械錶
36毫米精鋼錶殼
WBN2313.BA0001
港幣 25,550 元正

 

The Heuer 1158 CHN

 

The Heuer ref. 110.515

 

The Heuer ref. 2448 NT

 

　　講開又講，Carrera 系列最早誕生於1963年，（嘩，比芭比還要年輕！）當年錫佈靈12小時耐力賽的官方計時為參賽的駕駛者專門計設了一款腕錶，也成就了這個系列。及後，來到1971年，Heuer 為 Grand Prix Scuderia 車隊擔任官方計時，再為每位車隊成員製作刻有名字和血型的 Heuer Carrera 腕錶，從此，Carrera 系列與賽車的關係變得密不可分，也奠下了這系列的基石。時至2023年，這雄糾糾的賽車腕錶，迎來一抹粉紅，配戴於品牌大使 Ryan Gosling 手腕之上，出席電影《芭比》的紅地毯上，可謂別有一番風味，也挑戰了男士們對於男士腕錶審美的眼光。事實上，戲內也有多款懷舊 Tag Heuer 腕錶亮相貫穿整套電影，包括來自1971年的18K金 Heuer ref. 1158 CHN、來自1974年的 Côte de Genève 錶盤的 The Heuer ref. 110.515以及來自1960年代的 Carrera ref. 2448 NT，相當有看點，值得一提，三款腕錶都是「金錶」，完美刻劃為專屬芭比娃娃的 material girl 氣勢。然而，《芭比》的命題在於失真，當一切看似完美，完美極致的臉蛋、身材、華衣美服，夜夜笙歌，人生只有甜蜜愛情和歡笑快樂，這種完美人生會否完美得失真？真正的生活是平談的，沒有永遠的「粉紅色」，卻有更多的灰色。就如開頭所講，當荒謬推展至極致，連 Barbie 自己都發現，這一切皆虛幻，真實完美人生是甜酸苦辣的各味分陳？真實哪有完美這回事。

 

Cillian Murphy 所飾演的奧本海默以三款橫跨1930至40年代的懷舊 Hamilton 漢米爾頓腕錶貫穿整部作品
（Source: hamiltonwatch.com）

 

下一頁：《奧本海默》與Hamilton 漢米爾頓腕錶

 

 

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