集優雅、時尚、機能多種風格於一身！Cartier、Jaeger-LeCoultre、Tag Heuer、Glashütte Original 方形腕錶佳作

情迷方形錶，始於卡地亞的 Tank Solo。是的，在筆者成長的那年代，卡地亞那款最有名的方形錶叫作 Tank Solo，後來在2021年，品牌以「Tank Must」重新命名該系列，大概是「必須擁有」的意思吧，故此，Tank Solo 是筆者最早納入囊中的方型腕錶，而事實上，Tank Solo和Tank Must多少有點不同，改天有機會再詳談。打從那天起，對於方形腕錶便情有獨「鐘」（哈哈，好像有點牽強！），當然還有 Lady Diana 的特別加持之下，把 Cartier Tank 的簡約優雅發揮得淋漓盡致，低調奢華，歷久不衰，與近年廣獲熱捧的「Old Money」風潮不謀而合。戴安娜王妃曾先後佩戴多枚Tank腕錶，而她最愛的其中一枚莫過於黃金卡地亞 Tank Française，有趣的是，這枚腕錶後來由哈利王子所繼承，而他再轉贈愛妻梅根王妃。近年，卡地亞 Tank 系列不乏新作推出，由Tank Must 的七彩顏色，到 Tank Française 的硬朗銅錶形象，再到 Tank Américano 窄長形象進一步刻畫 Tank 的長方形錶盤，一一教人津津樂道。

說起方形錶，除了卡地亞以外，要數最為人熟悉，也最為人趨之若鶩的就要數積家 Jaeger-LeCoultre 的 Reverso 翻轉系列，誕生於1931年，錶如其名，翻轉系列就是錶盤能夠整個翻轉的腕錶。同樣作為方形腕錶的佼佼者，Reverso 可謂再下城，以獨有的翻轉設計風靡萬千粉絲，直到佩戴者把錶盤反轉，你才有機會揭示底盤，究竟是密封底盤、圖案底盤、還是另一個錶面？曾經，Jaeger-LeCoultre 為英王愛德華八世製作 Reverso Calibre 411 腕錶，錶底特別刻有英王愛德華八世的徽章以及登位之年（1937），然而，天意弄人，愛德華八世於1936年12月11日退位，而當時他選擇退位的原因是為了迎娶辛普森夫人，是真真正正的「不愛江山愛美人」。筆者很愛這種有故事的腕錶，一枚腕錶，讓大家記下一段故事。

時間跳轉來到2023年8月，以真實故事改編的電影《Gran Turismo》即將上映之際，Tag Heuer 最新推出 Tag Heuer Monaco（摩納哥）腕錶的方形錶殼。Tag Heuer 的摩納哥系列是為賽車而設的賽車風格腕錶，誕生於1969年，有別於卡地亞和積家所推出的方形腕錶的優雅，Tag Heuer 摩納哥系列盡顯大膽復古氣息之餘，又具備機能性，搭載品牌自製Heuer 02機芯，Tag Heuer Monaco（摩納哥）腕錶搭配歷史經典款的H形精鋼錶鍊，彰顯賽車運動的幹勁！

最新亮相的方形腕錶除了 Tag Heuer Monaco 以外，還有來自德國的 Glashütte Original 格拉蘇蒂原創的新作 Seventies Chronograph Panorama Date。70年代，是嬉皮士當道的年代，立即令人想起鮮艷奪目的顏色，相當具有時代感，而今趟 Glashütte Original 所推出的新作，繼續致敬70年代，分別設有限量100枚的「Ocean Breeze」以及「Golden Bay」，搭載自家Calibre 37-02型自動上鏈機芯，圓角方形錶盤比起一般的方形錶盤更見線條流暢感，錶盤上黑白對比的大日曆、12小時計時盤、小秒盤、30分鐘計時盤、中央停秒針，設計相當復古，與「Ocean Breeze」和「Golden Bay」錶面顏色配搭得天衣無縫！