江詩丹頓藝術大師系列限量新作！送免迎龍的十二生肖腕錶、以探險為靈感的Tribute to Explorer Naturalists

那天收到 Tha Macallan 的邀請，前往品牌於中環的最新威士忌發佈活動，一睹全新 The Harmony Collection Amber Meadow 的廬山真面目，而今次系列亮點落於找來著名時裝設計師 Stella McCartney 和攝影師 Mary McCartney 合作推出列聯乘威士忌品銘套裝，結集威士忌、時裝、攝影藝術，各領域對於極致的追求，集各家之大成，的確別樹一幟，亦難能可貴。每每談起腕錶，錶友們都會高談闊論腕錶的功能設備；然而，腕錶也是一門藝術，製錶工藝的匠心獨運除了透過其功能性展現，美輪美奐的錶盤也實在不容忽視，內外兼修，方為上品。

卯兔辰龍，時日如飛，又快將要迎來新一年，送免迎龍。Vacheron Constantin 江詩丹頓於剛落幕的 「Watches and Wonders鐘錶與奇跡」上海高級鐘錶展上發佈兩款限量新作「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年」。品牌從2012年起，推出十二生肖系列，今年來到第十二年，推出「龍年」腕錶，也就是十二生肖系列的完美句號，你集齊了嗎？龍，雖然同屬十二生肖，但地位超然，在傳統中國文化中象徵着權力、尊貴與成就，也是九五之尊皇權的象徵。錶盤中央映入眼簾迎來霸氣巨龍浮雕，蜿蜒起伏，騰雲駕霧，靈氣逼人，完美彰顯品牌高超的工藝技術；而錶盤上的祥龍由江詩丹頓琺瑯彩繪和手工雕刻大師親手完成，今次推出的龍年限量腕錶作品分別設有兩款，分別以鉑金和粉紅金打造，祥龍之所以栩栩如生，皆由大師歷經至少三天手工雕琢而成，細節纖毫入微，僅僅是龍身上所綴的龍鱗便多達300片，厲害厲害！鉑金錶款搭配深藍色大明火琺瑯錶盤，而粉紅金錶款則搭配的棕色大明火琺瑯錶盤，兩款腕錶直徑均為40毫米，限量發行各25枚。

功能方面，「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年」搭載江詩丹頓自製的2460 G4自動上鏈機芯，錶盤上沒有設任何指針，好讓視線的集中力都集中於活靈活現的巨龍身上，錶盤四角設有四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期，前兩個為滑動式顯示設計，後兩個採用跳字顯示，在此假如日期顯示用上中文會否更加獨具東方氣息呢？時間就是那麼轉瞬即逝，一轉眼「十二生肖傳奇系列」便來到最後一款，不知今後品牌會否重啟下一輪的十二生肖，大概有些事就是可一不可再。

呈獻東方文化的「Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年」以外，另外一款同樣矚目的 Vacheron Constantin 新作落於「Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists腕錶」之上，這是一枚頌揚四方冒險探索精神之美的全新力作。

今趟「Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists腕錶」之旅是一段關於探索的旅程，以1830年代初英國「Beagle貝格爾號」隨船博物學家在遠洋探險中的科學發現為主題，從非洲大陸最西點維德角（Cape Verde），到一度被認定為非洲最南端的好望角（Cape of Good Hope），途經南美洲最南端的火山群島（Tierra del Fuego）和麥哲倫海峽（Strait of Magellan），1831年至1836年，博物學家們隨船遠渡重洋，通過科學考察發現並記錄了大量新奇物種：枝繁葉茂的熱帶植物、五彩斑斕的天堂鳥、色彩豔麗的蝴蝶、奇異的花叢果樹、豐富多樣的野生動物等等，江詩丹頓以這場漫長的旅程所發掘的動植物為主題，並通過細膩手法和繽紛色彩，將這些奇妙的發現拼湊成四款腕錶佳作，每款腕錶均搭載自製 1120AT／1機芯，屬於薄設計，厚度僅5.45毫米，令整枚錶厚度僅為11.68毫米。此外，每款腕錶均設有上下兩層，一邊是航海與冒險精神，另一邊是探索和發現。每款限量發行10枚。

直徑41毫米的18K白金錶殼內，錶盤採用雙層式設計：上層錶盤以手工雕刻和琺瑯彩繪工藝栩栩再現了「Beagle貝格爾號」的恢弘輪廓，而下層則在旖旎多姿的自然景象下顯示小時和分鐘，繁茂的枝葉下花團錦簇，細膩筆觸和迷人色彩彰顯出琺瑯彩繪大師的卓然技藝。藍寶石水晶錶底蓋下，1120 AT／1機芯內部的精妙奧秘一覽無遺。

腕錶描繪着「Beagle 貝格爾號」經過數周的海上航行，穿越麥哲倫海峽，繼而在這片海域的海島上發現了豐富的植物物種，故直徑41毫米的粉紅金錶殼內，上層錶盤精細雕刻着白金材質「Beagle貝格爾號」在藍色琺瑯描繪的碧波中徐徐前行，而下層錶盤，則重現了密林中的微妙色彩，那是鬱鬱蔥蔥的棕櫚葉與蕨類植物錯落密佈。同樣地，透過藍寶石水晶錶底蓋，可欣賞到1120 AT／1機芯精湛的裝飾打磨細節。

來到第三站，這是南美大陸最南端的火山群島，腕錶也紀錄了「Beagle貝格爾號」隨船博物學家在這裏發現的奇異瑰麗的動植物。直徑41毫米的白金錶殼內，上層錶盤採用立體雕刻工藝刻畫出一隻蝴蝶和兩隻海鳥，活靈活現；下層錶盤以微繪琺瑯工藝重現了火山群島的歷史地圖，並飾有風向玫瑰羅盤圖案，致敬旅行精神。透明錶底蓋下，1120AT／1機芯的優雅律動盡收眼底。

這是最後一站，也是「Beagle 貝格爾號」的返程，沿非洲海岸線繞過好望角返回歐洲。直徑41毫米的粉紅金錶殼，上層錶盤由手工雕刻大師和琺瑯彩繪大師共同刻畫，枝頭上羽翼豐滿的海鳥與慵懶愜意的鬣蜥，而下層錶盤微繪琺瑯海圖中則描繪了這段自15世紀末以來航海家們眼中的傳奇航線。