親睹已故英女王伊利沙伯二世登基時佩戴的101系列！細看積家《The Dream Shaper》歷史傳承作品

最近積家 Jaeger LeCoultre 舉行了一場名為《The Dream Shaper — A Tribute to More Than 150 Years of Women’s Watches History》的活動,從積家的「歷史傳承(Heritage)」中傾囊而出,在店內呈獻多款品牌匠心獨運而且年代久遠的女士腕錶,好讓一眾腕錶收藏家能夠親身一睹它們的「芳華絕代」,官方的說法是「希望大眾了解到積家除了一系列教人津津樂道的男士腕錶佳作以外,品牌的女士腕錶同樣出色而具豐富的歷史及製錶技術」,而筆者眼中腕錶並非男士的專利,偏偏是歷史的客觀條件與因素,父系社會對女性的壓逼與女性的地位與社會意義的複雜而環環緊扣作用下,女士與腕錶之間的洪溝往往由珠寶築起的橋所連接……這樣聊下去,大概會變了一個社會話題,不如我們一起來看看積家今趟為大家呈獻的女士腕錶吧!

今趟《The Dream Shaper — A Tribute to More Than 150 Years of Women’s Watches History》活動中所展示的腕錶的作品大多歷史悠久,並由積家團隊花盡心思於拍賣會中搜羅,讓今天能夠活現於眾人眼前。

101!這不是積家101,也不是積家腕錶你要知的101件事,而是積家的「101機芯」!101 機芯於1929年問世,然而至今仍是世界上最小的機械機芯。究竟有多「小」?官方的數據顯示,積家101機芯尺寸僅為14毫米x3.8毫米,厚度3.4毫米,僅重一克,而這麼細小的機芯卻採用了98件極細小的零件所組成。能夠創作出如此「小」的機芯當然是積家巔峰之作的製錶功藝的呈獻,但究竟為何女士腕錶總是細呢?關於這一點最早可以追溯至1900年代,據講當時上流社會的女士出席社交場合時,若果正大光明地看錶會被視為不禮貌,而「腕錶」更只供男士佩戴。儘管在只供女士參加的活動中,看表仍然有「催促」和「不耐煩」之嫌,有見及此,便慢慢誕生出隱藏於珠寶手飾之中的時計,讓一眾淑女們能夠在神不知鬼不覺之中查看時間而不得失其他來賓,就這樣「隱藏式腕錶 Secret Watch」誕生了!See?女士腕錶的誕生就是女性在夾縫中受壓逼的縮影。

今次的活動中,其中一枚最不能錯過的101腕錶必定是101 Feuille 腕錶!搭載著積家 101 機芯,令小小的錶盤能夠藏於171顆鑽石之中,這種「隱藏」究竟是低調還是說高調,任君定奪。這枚101 Feuille 腕錶由一條幼長的鑽石手鏈所築成,而當中最引人注目莫過於其葉形錶蓋,設計來自1959年原創型號。葉形錶蓋之上,除了鑲滿圓鑽之外,中央位置更鑲滿一行長方形切割鑽石,更為大氣而且奪目。今趟親身到場參觀,更可一睹這枚傳奇的 101 Feuille 腕錶真面目,戰戰兢兢,揭開璀璨的葉形錶蓋,映入眼簾就是小小正方形的錶盤,錶盤只設有時針和分針顯示,簡單明瞭。實在無可厚非呢,這細小的錶盤之上,擺多一支針都總覺得礙眼,無法滿足突如其來一瞥便能讀時的需求。假如你對積家101系列腕錶有興趣,現時還有多款101系列腕錶熱賣中。

積家101系列腕錶的佩戴者中不乏傑出女性,當中以故英女王伊利沙伯二世。1953年6月,伊利沙伯二世加冕成為英女王,當時她佩戴著一枚積家101腕錶。在大眾眼中,那枚積家101腕錶就像一線長鏈,低調而華麗。

另一款同樣迷人的101高級珠寶腕錶,誕生於1968年,搭載了101型機芯,小小的錶盤是隱藏式腕錶的標誌,然而有別於101 Feuille 腕錶,這款101高級珠寶腕錶不設錶蓋更有助「一目了然」,此外,18K白金錶殻之上鑲飾著鑽石及珍珠,何其優雅與高貴!

基於以上的歷史緣故,女士腕錶自誕生起就與珠寶有密不可分的關係。積家的「歷史傳承(Heritage)」所展出的作品之中,還有重中之中的傳奇作品「Douplan 女士腕錶」約在1940年誕生,是一款由Duoplan 403型機芯提供動力的隱藏式腕錶,尤其以外層環抱著的璀璨鑽石錶蓋為之搶眼。然而,這款傳奇腕錶今次則無緣「現真身」,即使工作人員在場,都不容推開錶蓋,未能一睹其真面目,實在有點可惜,不過錶蓋上整齊鑲嵌的長方型鑽石的確震撼,拼砌成一圈鑽戒緊緊環抱著錶盤。講起這款錶,不得不提Duoplan 403型機芯,這款機芯以101 型機芯為設計靈感源自,並透過「重疊」的雙層結構,令到機芯呈上下重疊的兩部份,一部份顯示錶盤與擺陀,另一部份乘載齒輪傳動系統,這項設計能讓腕錶更加精準而且安全。至於錶冠則藏於底盤,這用心的安排能讓錶盤深藏於錶蓋後而不被突出的錶冠「出賣」呀!

其他精彩積家「歷史傳承(Heritage)」腕錶作品如下:

一枚動人心弦的積家女士腕錶除了歸功於別出心裁的自家製機芯之外,還很大程度上歸功於寶石的鑲嵌技術,畢竟那完美無瑕而又閃耀眾人的鑽石剛好奪人目光,好讓錶盤的注意力被分散,從而達到「隱藏式腕錶」的效果。今趟前來參觀 《The Dream Shaper — A Tribute to More Than 150 Years of Women’s Watches History》的活動,筆者還有幸向品牌的「師傅」請教鑽石鑲嵌技術,更可以親自一試身手。原來成功鑲嵌好一枚鑽石需要15分鐘的時間,鑽石越小所需的時間與心機越多,欲速則不達,真是一門費時又費心的工作,考驗的不只是鑲嵌技術更是耐力。

這場積家《The Dream Shaper》活動的意義或許是彰顯品牌女士腕錶的製錶功藝,但筆者今天驀然看過去,這段腕錶的發展史恰好也是一面鏡;今天女士們可以自由地看時間是件理所當然不過的事,但百年前卻要那麼的偷偷摸摸!時代永遠向前,在慶幸積家的腕錶記下這段歷史之餘,也希望提醒大家永遠不要放棄 Shape Your Dream,無論再甚麼時代、甚麼背景,環境再壞,世界再荒謬,但只要你願意 Shape Your Dream,你都同樣能夠寫下下一章的歷史。