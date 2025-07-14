古今名錶共賞！展覽「TAKE YOUR TIME Weekend」：看Rolex、Omega、積家的珍藏時計

荏苒，按《漢典》的說文解字，意思所指是時間在不知不覺中漸漸過去。說得一點也不差，那年看過著名填詞人黃偉文先生的作品展，他曾說過，「你做人做了這麼多年，你都沒有發現，其實十年真的很快就過了嗎？」的確，就是那樣的不知不覺間，時光匆匆，回頭再看，感覺卻還像昨天。最近，東方表行舉行了一場名為「TAKE YOUR TIME Weekend荏苒周末展覽」的活動，找來10個獨立製錶品牌的新作品、品牌博物館珍藏時計及收藏家鐘錶，一次過在新舊之間穿梭「溫故知新」。

來到東方表行的展覽，當然要和東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生（Anthony）「學下嘢」。從頭說起，那就必須先了解一下整個活動的源起。Anthony 是這樣講的：「源起和理念就是 Take Your Time！放慢時間，探索時間美學，一念做好一件事。我們希望做一個屬於香港人關於腕錶的展覽，連繫了香港的鐘錶愛好者與收藏家。」

今次展覽展出的腕錶佳作眾多，恕不能一一盡錄。先來講講些過去的。

Rolex 勞力士 Cellini 「Octagon」Ref 4350 於1976年推出，是一款採用長方形表殼搭配八角形表圈的腕錶，與今天大家熟悉和追捧的 Daytona 大相逕庭。四四方方的設計，若不是「五指火柴頭」的品牌標誌在錶盤中央，一瞥之下，可能會誤認別家的方形腕錶。甚麼是「Cellini」系列？這裏年輕點的讀者可能未必接觸過此系列，系列首次亮相於1968年，但於2022年便停產，歷時54年；而系列的名字「Cellini」是向意大利金匠及雕刻家 Benvenuto Cellini 致敬而得名。

今天，在大多數人心目中，勞力士的各個運動腕錶系列 Submariner、Daytona、Explorer等等，早已定義了勞力士的形象，然而，當時所推出的「Cellini」此至是要呈獻一款「Dress Watch」，也就是所謂的「正裝錶」，好讓男士們在穿著西裝時所配帶。儘管今天回頭看過去好像沒有這個必要，而這款 Cellini 腕錶也就這麼成了歷史中的一部分。另外，「Octagon」就是字面意義上的「八角形」對應錶盤上的八角形錶圈。值得一提的是， Cellini 系列較常見的均為圓形錶盤，故今次展出的 Rolex 勞力士 Cellini 「Octagon」Ref 4350 更見珍貴。

另一款吸引著筆者眼球的腕錶同樣是方形錶，無錯，筆者就是對方型錶情有獨鍾，Cartier 的 Tank 系列、Jaeger LeCoultre 的 Reservo 系列……今次展出的 Omega La Magique 同樣是一款優雅、簡潔、大方的方型錶！

官方的資料顯示，Omega La Magique 誕生於1982年，18K金錶盤，鱷魚皮錶帶，搭載石英機芯，在當時獲美譽為「全球最薄石英腕表」，而中央雙面透明表盤設計更讓指針呈「懸浮」狀態，相當劃時代！作為一款有歷史的腕錶，那必須帶來一段教人津津樂道的故事：在 La Magique推出後的翌年，經典黑幫電影《疤面煞星（Scarface）》上影，當中，由Al Pacino飾演的男主角Tony Montana便佩戴著同系列的Omega La Magique 黃金表鏈款式，殿定了深入民心的黑幫大佬形象！

既然提到了方形錶，也提到 Jaeger LeCoultre，那麼當然少不了 Jaeger LeCoultre 積家 Grande Reverso Caspar David Friedrich。第一個問題：誰是Caspar David Friedrich？一位德國浪漫主義畫家，生於1774年。假如你對 Reverso 系列略有認識，大概多少都見識過積家對於琺瑯繪畫的精湛技術，品牌的大工坊透過把微型繪畫、琺瑯工藝與扭索飾紋技術共冶一爐，讓 Reservo 系列的底蓋化成帆布，呈獻一幅幅曠世名畫，而Jaeger LeCoultre 積家 Grande Reverso Caspar David Friedrich 則刻畫了這位浪漫主義畫家的名作《Wanderer Above the Sea of Fog（霧海上的旅人）》，全球限量5枚，今次難得親身一睹，實在有緣。

有人曾經話過，「有 Jaeger 的地方就有 LeCoultre！」故此，今次的「TAKE YOUR TIME Weekend荏苒周末展覽」同樣搜羅了來自LeCoultre 的珍貴收藏。長氣地講講，大眾今天心目中耳熟能詳的Jaeger LeCoultre 是兩位錶壇巨匠的心血結合，那就分別是 Jaeger 和 LeCoultre，而在品牌合併之前，Antoine LeCoultre 於1833年在瑞士創立了工坊，這就是品牌 LeCoultre 的起源，而今次展覽中，則展出了生產於20世紀50年代的 LeCoultre Futurematic，第一代搭載自動上鏈機芯的腕表，命名為「Futurematic」。現今回放，那時後的「Future」就是今天，也是及後人的「Future」，生生不息。題外話，假如你有興趣Jaeger與LeCoultre之間的因緣際會，可以點閱：當Jaeger遇上LeCoultre：積家最新推出的第二個The Collectibles典藏系列！囊括11款經典之作

除了剛才提到的收藏之外，展覽中還有品牌博物館珍藏時計。

雅典錶與航海有一段非常長久的淵源，要講就要由1823年開始講起。1823年，Ulysse Nardin出生於一個製錶世家，父親是一位製錶師。及後，1846年，Ulysse Nardin 於瑞士力洛克創立了自家錶廠。轉眼來到19世紀，當時的時代背景為「大航海時代」，航海及新領域探索的活動日漸頻繁，也因此對於高精度航海天文錶的需求大增，而Ulysse Nardin也迎上這大航海時代，產出高度精準的航海天文錶。而今趟展出的「Ulysse Nardin雅典錶航海天文鐘UN-304-6865」時至今日仍然精準報時，實在彰顯品牌的匠心功藝。能夠抵禦溫度和濕度變化，以及船舶運動的影響，這是航海天文鐘的獨有特性，而航海天文鐘通常配備天文台擒縱系統和高品質雙金屬擺輪，是能夠作精準測量的重心，航海天文鐘安裝在轉軸式盒中以保持水平，在GPS出現之前，它對於安全航行至關重要。今天，或許科技的超前早已超過當代的航海技術，但對於精進和探索的精神，仍然熾熱！

想問究竟今次展出的收藏品是怎樣找來的呢？「我們參觀過不同製錶品牌的博物館，然後十分欣賞各品牌博物館的收藏，所以借今次機會邀請他們將博物館內的珍藏外借，成就了今次的展覽。我們同時也十分感恩他們願意將珍藏帶到來香港供展覽！」Anthony如此說。

最後，剛剛提到的收藏品未必能夠入手，但展覽中同時展出的新錶佳作就絕對值得入手啦！下期我們來談談新作，敬請留意及期待。