古今名錶共賞！展覽「TAKE YOUR TIME Weekend」：看Rolex、Omega、積家的珍藏時計

既然提到了方形錶,也提到 Jaeger LeCoultre,那麼當然少不了 Jaeger LeCoultre 積家 Grande Reverso Caspar David Friedrich。第一個問題:誰是Caspar David Friedrich?一位德國浪漫主義畫家,生於1774年。假如你對 Reverso 系列略有認識,大概多少都見識過積家對於琺瑯繪畫的精湛技術,品牌的大工坊透過把微型繪畫、琺瑯工藝與扭索飾紋技術共冶一爐,讓 Reservo 系列的底蓋化成帆布,呈獻一幅幅曠世名畫,而Jaeger LeCoultre 積家 Grande Reverso Caspar David Friedrich 則刻畫了這位浪漫主義畫家的名作《Wanderer Above the Sea of Fog(霧海上的旅人)》,全球限量5枚,今次難得親身一睹,實在有緣。

來到東方表行的展覽,當然要和東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生(Anthony)「學下嘢」。從頭說起,那就必須先了解一下整個活動的源起。Anthony 是這樣講的:「源起和理念就是 Take Your Time!放慢時間,探索時間美學,一念做好一件事。我們希望做一個屬於香港人關於腕錶的展覽,連繫了香港的鐘錶愛好者與收藏家。」