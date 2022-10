男人的腕錶就像女人的唇膏？5個品牌、5款腕錶推薦！看許廷鏗、馮允謙、ANSONBEAN怎樣展露紳士風範！

東方表行深明此道,自 2012 年起冠名贊助擁有逾四十年歷史的沙田錦標賽馬運動,並於 2015 年開始以「時尚煲呔賽馬日」登場,集合時尚、腕錶、良駒,將這每年一度的優雅盛事以最能展示紳士的一面發揮到淋漓盡致。今年,品牌繼續以「There is a Gentleman in Every Man」為主題,以紳士靈活多變的不同面貌展現魅力,先邀請音樂才子馮允謙及新生代跳唱歌手ANSONBEAN拍攝宣傳照,兩位穿上各具特色的紳士服,搭配煲呔及精緻腕錶,一動一靜地演繹個人風格。

