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08/12/2022

Everyday Watches！每個人都需要一枚日常鏈帶錶：Bell & Ross、Tudor、Breitling 有甚麼好選擇？

#Watch #腕錶 #手錶 #Bell & Ross #Tudor #Breitling #鏈帶錶 #Super Chronomat Automatic 38
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　疫情開始以後，普遍人都保持勤洗手的習慣，配備鏈帶的腕錶被水濺到也不怕，因此我這兩年亦比較常戴鏈帶錶。作為日用鏈帶錶，除了報時精準，容易佩襯是相當重要的一環。

 

BR-X5

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

　　走在創新設計前線的 Bell & Ross，其時計作品結合實用功能及簡潔美學。自 2019年推出陽剛而優雅的 BR05 系列腕錶後，品牌延續都市時尚風格，BR-X5 系列型格登場。早前 Bell & Ross 舉行新品發佈會，就邀請了張繼聰及朱鑑然演繹全新腕錶，當中朱鑑然手上佩戴的就是鏈帶款。

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

　　錶殼口徑 41 毫米，BR-X5 繼續採用「方中帶圓」的設計，多層結構令其更有質量，中間部份與錶冠護肩由同一塊鋼材一體切割而成，四角的螺絲貫穿錶殼，將前後兩塊鋼板、方形錶圈、橡膠環圈及錶背固定好；防水達 100 米深。

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

　　緞面打磨及拋光不銹鋼鏈帶款備有黑色或冰藍色的錶盤，日曆視窗設於 3 點鐘位置，9 點鐘位置則設動力貯存顯示。不銹鋼錶殼內藏 Calibre BR-CAL.323 自動機芯，備有大概三日動力，是由品牌與著名機芯廠 Kenissi 攜手設計及研發而成，可於藍寶石錶背一窺究竟。

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

Photo Courtesy of Bell & Ross

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

 

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