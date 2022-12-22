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22/12/2022

聖誕節最後召集！以珠寶、腕錶作為節日禮物的好選擇，送上手腕間的浪漫與珍貴

#珠寶 #Watch #Breitling #2022xmas #Oris #Goccia #Xmassurpise
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　年尾總是忙忙忙忙，轉眼已到十二月下旬，才猛然醒覺未買聖誕禮物。珠寶或腕錶從來都是作為禮物的好選擇，除了買給他或她，送給自己作獎勵也相當不錯。

 

Lange 1 Time Zone

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

 

　　外遊措施放寛，很多人都急不及待要到外地呼吸新鮮空氣。如果 budget 充足，不妨考慮選購朗格的 Lange 1 Time Zone，旅遊時無論身在海外何地，依然可以輕鬆了解原居地時間。腕錶掌握 24 個時區的時間，在顯示兩地時間的同時，還可顯示該時區是白晝還是黑夜，以及是夏令時間還是標準時間。

 

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

 

　　腕錶外型設計優雅，突顯品牌一貫的低調簡約風格，配備玫瑰金錶殼配啡色鱷魚皮錶帶。銀白色錶面上的大型數字盤顯示原居地時間，而 5 點鐘位置的小型數字盤則顯示第二個時區的時間，配以在 1 至 2 點鐘位置的大日曆顯示。另一方面，由西向東移動的城市圈可顯示 24 個時區，包括紐約、倫敦、香港、東京等地，每次按下按鈕，便以一小時為單位向前推進。

 

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

 

 

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