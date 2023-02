情人節腕錶、珠寶推介：「登神」推BVLGARI珠寶！ Will Or、Cloud Wan 手腕上的Tudor 腕錶！

雖然「Love is in the air」,愛情不是以物質衍量,但獻上精心細選的禮物依然會令戀人心花怒放。近日 BVLGARI 就邀請「登神」- Anson Lo 及 Edan Lui 演繹品牌在情人節推介的珠寶作品。當中 Serpenti Viper 系列,靈感源自生生不息的靈蛇蛻變,形象百變之餘又獨一無二。兩人亦佩戴了 B.zero1 珠寶,系列從羅馬鬥獸場取得靈感,將充滿雕塑感的建築風格以現代設計詮釋永恆經典。Anson Lo 在宣傳照中以玫瑰金珠寶示人,在溫暖的色調中散發美鑽光芒。Edan 則佩戴白金珠寶,型格而閃耀。多款珠寶時尚而型格,男女皆宜,以「情侶裝 」登場,宣示主權:「你是我的。」

