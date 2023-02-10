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10/02/2023

情人節腕錶、珠寶推介：「登神」推BVLGARI珠寶！ Will Or、Cloud Wan 手腕上的Tudor 腕錶！

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

Photo: BVLGARI, Tudor, king fook jewellery

　　情人節的由來其實並不浪漫。相傳很久以前，羅馬帝國皇帝南征北討擴展兵力，下令單身男士從軍而不准結婚，當時有位天主教神父無懼禁令，秘密幫助有情人証婚，最後被捕，並於 2 月 14 日被絞死。如果這是事實，我們在 2 月 14 日慶祝的大概是自由戀愛的時代，自製浪漫時刻，與伴侶甜蜜溫馨。

 

Anson Lo and Edan Lui

 

　　雖然「Love is in the air」，愛情不是以物質衍量，但獻上精心細選的禮物依然會令戀人心花怒放。近日 BVLGARI 就邀請「登神」- Anson Lo 及 Edan Lui 演繹品牌在情人節推介的珠寶作品。當中 Serpenti Viper 系列，靈感源自生生不息的靈蛇蛻變，形象百變之餘又獨一無二。兩人亦佩戴了 B.zero1 珠寶，系列從羅馬鬥獸場取得靈感，將充滿雕塑感的建築風格以現代設計詮釋永恆經典。Anson Lo 在宣傳照中以玫瑰金珠寶示人，在溫暖的色調中散發美鑽光芒。Edan 則佩戴白金珠寶，型格而閃耀。多款珠寶時尚而型格，男女皆宜，以「情侶裝 」登場，宣示主權：「你是我的。」

 

On Anson Lo

B.zero1 玫瑰金頸鏈

Serpenti Viper 玫瑰金手鐲

Serpenti Viper 玫瑰金雙圈手鐲，鑲飾密鑲鑽石

Serpenti Viper 玫瑰金雙圈戒指，鑲飾半密鑲鑽石

On Edan Lui

B.zero1 白金頸鏈

B.zero1 白金頸鏈

B.zero1 New Classic 白金戒指

B.zero1 New Classic 白金三環戒指，鑲飾半密鑲鑽石

Serpenti Viper 白金耳環，鑲飾密鑲鑽石

 

 

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