Watches and Wonders 2023：Rolex 和Tudor新作之選！冰感透底的Cosmograph Daytona、酒紅外圈Black Bay再度登場

提及「疫情影響」已不經不覺三年，終於在這半年裡，香港人開始再度踏入別國土地，加上不再需要隔離，瑞士實體錶展正式如常啟動！在 3 月27 日至 4 月 2 日於日內瓦舉行的 Watches & Wonders 氣勢如虹，羅致 48 個鐘錶品牌在其中，參展的包括有：A. Lange & Söhne、Bell & Ross、Cartier、Chanel、Chopard、Cyrus Genève、Grand Seiko、Hautlence、Hermès、IWC Schaffhausen 、Oris、Panerai、Parmigiani Fleurier、Patek Philippe、Vacheron Constantin、Van Cleef & Arpels 等等，當然，少不了 Rolex 及 Tudor，每年都叫錶迷引頸以待，在錶展前幾天兩大品牌發佈的 trailer 片段已引起迴響，到底今年會推出甚麼？

Rolex 的 trailer 一開始就見到如冰塊和一抹藍調，開展後謎底終於解開，今年是 Cosmograph Daytona 誕生六十週年，品牌推出錶徑 40mm 的鉑金冰藍面款，襯刻有測速計的栗棕色 Cerachrom 外圈。心水清的錶迷大概記得，冰藍面錶款在 Cosmograph Daytona 五十週年時推出過，但最最最令人驚喜的，新錶有別於一貫的密封底蓋，品牌首次為其配備藍寶石水晶錶背，讓錶迷一窺全新研發的 4131 計時機芯，提供約 72 小時的動力貯備，是 4130 型機芯升級的成果。這枚自動上鏈機芯配備鏤空 18K 黃金自動陀，夾板亦以勞力士日內瓦波紋裝飾，用小細節令首度透底的腕錶更動人。

除極亮眼的冰藍面款外，Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 還在今個錶展推出幾位新成員，全都 upgrade 採用 4131 計時機芯，但透底底蓋是冰藍面款專屬。另外的款式包括蠔式鋼殼配白色漆面款、黃金與蠔式鋼殼配白色漆面款、18K 永恒玫瑰金殼配亮黑色錶面與日亮金色計時盤款，以及18K 黃金錶殼配以金色錶面與亮黑色計時盤款，前三款跟冰藍面款一樣襯以鏈帶，最後一款則搭配 Oysterflex 錶帶。

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