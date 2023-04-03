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03/04/2023

百花齊放的鐘錶界！WW2023場館以外：Breitling、 BVLGARI 及 F.P.Journe 新作驚喜現身

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

　　今屆 Watches & Wonders 中，有 48 個鐘錶品牌參展，與此同時，亦有其他不在場內的品牌湊湊熱鬧，在這段時間推出新錶，錶壇可謂百花齊放。

 

Top Time B01

 

　　首先有 Breitling 在錶展前 6 天發佈新作。跑車和腕錶一向都是男士心愛的玩意，當魚與熊掌可以兼得，兩者融為一體，造就了 Top Time 經典汽車系列四款計時腕錶。其實此系列在 2021 年推出時已十分暢銷，今次載譽歸來，品牌以幾款傳奇跑車作靈感，包括 Ford Thunderbird、Ford Mustang、Chevrolet Corvette 及 Shelby Cobra，當中 Top Time B01 Ford Thunderbird 是全新錶款，配備紅色錶帶和白色錶面，與紅色測速計刻度形成對比，另一方面，明亮的藍綠色「雷鳥」標誌及紅色計時指針亦相當搶眼。

 

Top Time B01 Ford Thunderbird

 

　　而另外三款則是新版，分別是綠色錶面配黑色計時盤的 Top Time B01 Ford Mustang、紅色錶面襯黑色計時盤的 Top Time B01 Chevrolet Corvette 及藍色錶面配白色計時盤的 Top Time B01 Shelby Cobra，都一樣採用同類車款的顏色和標誌。41 毫米的錶徑其實不算太大，不讓男士專美，女士佩戴一樣有型有款。

 

Top Time B01 Ford Mustang

 

　　最值得一提的是腕錶的「engine」，內藏 Breitling 自家 B01 型機芯，精準度進一步提高，更加可靠。藍寶石水晶錶背將機芯表露無遺，鏤空機芯為腕錶提供約 70 小時的動力貯存，獲得瑞士官方天文臺（COSC）認證。錶殼防水深度 100 米。

 

Top Time B01 Chevrolet Corvette

 

　　腕錶的細節亦突出經典跑車主題，包括錶面上猶如復古儀錶的方圓形小錶盤、測速刻度，襯以穿孔設計皮革賽車錶帶，亦可選擇精鋼編織鏈帶。四款腕錶中，Ford Thunderbird、Ford Mustang、Chevrolet Corvette 均配備三個小錶盤，Shelby Cobra 卻只有兩個，本應設於 6 點鐘位置的錶盤以 Shelby Cobra 眼鏡蛇標誌取代，其他三款的 12 時位置可見 Breitling 與跑車品牌標誌並列，留意 Breitling 故意用上舊款 logo，顯出復古經典味道。

 

Top Time B01 Shelby Cobra

Photo Courtesy of Breitling

 

 

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