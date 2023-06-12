是誰永遠當女兒公主般寵愛？給「父王」送上父親節精選時計！Rolex、BVLGARI、Breitling，哪一款切合爸爸個性？

早前看電影版《The Little Mermaid》，也許是人大了，看到的不是浪漫愛情故事，而是 King Triton 作為父親的妥協與成全，縱然有統治七海的能力，心裏只希望女兒快快樂樂。即使再不認同再捨不得，依然親手以魔法為女兒送上雙腿，與人類王子雙宿雙棲。常說女兒是爸爸的前世情人，在父親節，為那個當自己公主般寵愛的男士送上禮物，腕錶會是一個好選擇。

全能型爸爸之選，Rolex 早前推出 Explorer 40毫米新款，以合金蠔式鋼製成，堅固同時抗腐蝕，搭配蠔式錶帶。新作設計簡約實用，延續了原版的風格。腕錶備時、分、秒顯示，黑色漆面錶盤上飾有 3、6、9 三個數字時標，同時備有 Chromalight 夜光顯示，能在黑暗中呈現藍色光芒，方便清晰讀時。

錶殼內藏 3230 型自動上鏈機械機芯，由品牌自家研發製造，獲頂級天文台精密時計認證，確保走時精準，動力貯備約 70 小時。另外，腕錶防水 100米，雙扣鎖上鏈錶冠具備雙重防水系統。

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