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29/01/2024

應節龍年腕錶：來自Franck Muller、Bell & Ross、Breitling、Dior的新作，送兔迎龍！

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

　　尚有不足兩個星期便是農曆新年，龍象徵至高無上、幸運、權力、氣派、成就等，是中華文化一個極受歡迎的設計靈感，最近各大品牌紛紛推出龍年腕錶，可謂百家爭鳴。除了一貫會推出生肖腕錶的品牌外，不少平時絕少甚至從來沒有推出生肖錶的品牌都來分一杯羹，共慶新春佳節。

 


Cintrée Curvex Ryoko Kaneta Dragon Limited Edition
(Photo Courtesy of Franck Muller)

 

　　喜迎甲辰龍年，Franck Muller 推出兩款龍年限量版腕錶。首先是品牌日本藝術家合作的款式，金田涼子以擬人手法呈現大自然事物而著稱，今次品牌與之創造出別出心裁的 Cintrée Curvex 金田涼子龍年限量版腕錶，應節之餘亦盡顯時尚。

 


Cintrée Curvex Ryoko Kaneta Dragon Limited Edition
(Photo Courtesy of Franck Muller)

 

　　沒有把常見的傳統瑞龍設計威風凜凜地呈現在作品上，反而將其幻化成俏皮的小女孩，在每個時標上萌態可掬地示人，展露可愛的一面，配以優雅的 Cintrée Curvex 弧形錶殼，令人眼前一亮。鮮艷的綠松石顏色錶盤上飾有塗漆裝飾，其雕飾紋展現迷人的光影效果，搭配同色錶帶，即使在龍年過後，依然別具韻味。腕錶搭載自動機芯，限量 500 枚，只限於亞太區限定發售。

 


Vanguard Dragon Slim Skeleton Rouge
(Photo Courtesy of Franck Muller)

 


Vanguard Dragon Slim Skeleton Rouge
(Photo Courtesy of Franck Muller)

 


Vanguard Dragon Slim Skeleton Vert
(Photo Courtesy of Franck Muller)

 

　　品牌同時推出 Vanguard Dragon Slim Skeleton 龍年限量版腕錶，鑲嵌璀璨寶石，錶背底蓋下可見威武的龍形圖案，為鏤空機芯錦上添花。腕錶提供三款不同色調的款式選擇，包括鮮紅的 Vanguard Dragon Slim Skeleton Rouge 及翠綠的 Vanguard Dragon Slim Skeleton Vert，兩者的藍寶石底蓋及指針分別呈現紅色及綠色的鮮明色調，而 Vanguard Dragon Slim Skeleton Color Dreams 雖配以透明底蓋，但於錶盤上的時標展現繽紛色彩。每款腕錶限量 10 枚，同樣僅於亞太區限定發售。

 


Vanguard Dragon Slim Skeleton Color Dreams
(Photo Courtesy of Franck Muller)

 

 

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