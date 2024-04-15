Watches and Wonders 2024入門女錶推介：Hermes、TAG Heuer、Chopard、Baume & Mercier，時尚造型信手拈來！

日前推介了四款定價十萬以內、於今年Watches & Wonders登場的中價位男士腕錶，這次便介紹四款定價六萬以內的入門女士腕錶，當中有女士們喜歡的時尚品牌，也有來自傳統的瑞士製錶廠。即使機械錶仍是現今高級腕錶主流，但我們仍不可忽視石英錶於女士市場的重要性，畢竟石英錶的入手價較低，也沒有因腕錶缺乏動力而需調校時間的煩惱，女士們大可將心神放在配襯時尚造型之上吧。

Hermès Cut

擁有不少女粉絲的Hermès，今年Watches & Wonders以全新的Hermès Cut系列作為主打，清一色搭載自製H1912 機械機芯，錶殼材質有全精鋼、金鋼及金綱鋼鑽石錶圈三種，錶帶有鏈帶及八種顏色的橡膠錶帶選擇，合共多達27種配搭。定價方面，以全精鋼錶殼配快拆式橡膠錶帶或全鋼鏈帶最親民，分別為$56,000及$61,900。

Hermès Cut 的設計語言是圓形與圓圈之間的幾何玩味，圓形緞面拉絲錶殼及錶圈之間，有一個非常幼細的圓圈拋光打磨，橙色漆面鐫刻H字母的錶冠破格地安排在於1:30位置，從側面看非常搶眼！倒角錶圈在光影掩映的變化中，露出邊緣弧形的寬大錶盤，夜光阿拉伯數字浮雕字體躍然其上，與腕錶的簡約風格相得益彰。優雅的棒狀指針部分鏤空，經拋光和夜光處理，搭配一根帶有夜光橙色圓點的大秒針，完美呼應此錶的設計語言及品牌DNA。