專訪東方表行Anthony Tsang：時間不止是分秒的流逝，更是生活的點滴

創立於一九六一年的東方表行，以鐘錶零售商來說無疑是比較進取的一位。品牌不時舉辦推廣活動，近年亦透過「Take Your Time」概念，鼓勵大家放慢腳步，細味和珍惜生活的每一刻。早前，東方表行宣傳 Take Your Time – The Timekeepers，同時支持及傳承本地藝術文化，品牌特別於銅鑼灣 Fashion Walk 舉行以 Take Your Time《字遊時間》作為主題的活動，聯乘三大本地字藝匠人——「渠王」嚴照棠、「霓虹燈大師」胡智楷及「香港最後一位小巴字牌師傅」麥錦生創作藝術裝置，在繁忙的都市中演繹城市美學。

今次，邀請了東方表行（大中華區）市場推廣及數碼營銷主管 Anthony Tsang 做訪問，講述 Take Your Time 這個品牌哲學。在香港這個分秒必爭的城市，「每秒鐘幾百萬上落」，而何解我們要慢下來？作為在香港屹立超過六十年的鐘錶零售商品牌，從事與時間有關的工作，對時間有其獨特的看法。時間不止是講述分秒的流逝，更是一分一秒構成生活上的點滴，這與人是息息相關的。東方表行六十年間見證香港的城市變遷及發展，最初想帶出珍惜及細味人生每一分每一秒的主題，Take Your Time To Rediscover The City，透過聽覺、視覺、嗅覺及味覺四個感官，細看細味細聽，停下來重新感受城市的不同面貌，體驗「Take Your Time」的真諦。到最近期 Take Your Time – The Timekeepers，品牌邀請三位本地字藝匠人以充滿個人風格的文字藝術作品，展現「十年磨一劍」的精神，體現時間的力量，展現與時並進的活化精神。

談及近年東方表行將不少活動都聯繫到藝術， Anthony 表示：「藝術是需要花時間去發酵、浸淫、了解，從而創造出來的，所以很值得欣賞及珍惜，東方表行既然以 Take Your Time 為主題，很自然就聯繫到不同的藝術文化，去呼喚大家一起去探索。」這次與當東方表行邀請三位藝術家合作，他們亦爽快答應，全因三位都很欣賞品牌支持活化本地藝術。

再切合主題，東方表行聯同 NOMOS Glashuette 推出配備 38.5 毫米不銹鋼錶殼的 Club Campus 38 Neon Day 及 Club Campus 38 Neon Night 限量特別版腕錶，詮釋充滿香港文化色彩的霓虹燈景象。前者採用藍色錶盤，後者則用上紫色，無論是鍍銠指針、粉紅色的阿拉伯數字及羅馬數字時標均飾有 NOMOS Glashuette 為東方表行特別創作的 Super-LumiNova 夜光塗層，在黑暗中散發紫色夜光。另一方面，綴以螢光橙色秒針的小秒針盤在黑暗中綻放藍色夜光；兩款作品都充分演繹出霓虹燈的景致。日與夜每款限量 33 枚，配以獨立編號，只限於東方表行專門店及網上商店發售。Anthony 分享，NOMOS Glashuette 之前都有推出過聯乘作品，去年東方表行進行霓虹燈保育計劃時， NOMOS Glashuette 大感興趣，亦覺得很符合香港本地文化的特質，就促成了這個作品。

其實東方表行之前亦與不少腕錶品牌推出過聯乘腕錶，包括 Breitling、H. Moser & Cie.、Grand Seiko，Anthony 亦說合作當中的討論很有意義，並令大家更合作無間，亦會激發到日後更多創作意念。笑問 Anthony 如果老闆楊衍傑先生在這些品牌聯乘款式中選一枚送給他，他的選擇會是哪一款？他說他全部都喜歡，而對未來未知的下一款聯乘亦很期待。好了，不難為他了，其實 why not all？「小朋友才需要做選擇」嘛！