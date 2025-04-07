Watch & Jewelry
尋寶女生日誌
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

07/04/2025

Tudor W&W 2025錶展焦點：Black Bay 58披上酒紅新裝、Black Bay 68 大錶面展現時尚風格！

#Watch #Tudor #Watches and Wonders 2025 #帝舵 #WW2025 #腕錶 #Watches and Wonders #錶展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

    尋寶女生日誌

    隔周一更新

Photo: Courtesy of Tudor

Tudor Black Bay 58

 

　　早前提及今年 Watches & Wonders 錶展中 Rolex 的話題之作，其姊妹品牌 Tudor 亦一向廣受錶迷喜愛。今年最吸引眼球的，個人認為是以全酒紅色示人的 Black Bay 58（碧灣1958型）腕錶，首次配備裝有品牌「T-fit」帶扣的五鏈節錶帶，通過 Master Chronometer Certification 認證。

 

 

　　這款 Black Bay 58 以 58 命名，是取自於 1958 年品牌推出的首款防水深達 200 米、稱為「大錶冠」的潛水腕錶。新款 Black Bay 58 搭配引人注目的酒紅色單向旋轉外圈、圓拱形酒紅色磨砂錶面，錶面飾以太陽放射紋和點綴以立體時標，細節上見心思；備「雪花」指針，是品牌潛水腕錶的一大標記，上面塗有 A 級瑞士 Super-LumiNova®夜光物料，確保清晰易讀。

 

 

　　腕錶配備直徑 39 毫米的磨光及磨砂不銹鋼錶殼，防水達 200 米，內置品牌自家原廠自動上鏈 MT5400-U 型機芯，獲瑞士 COSC 官方天文台認證，動力貯存 65 小時，配備矽游絲。腕錶可選擇不銹鋼五鏈節錶帶、三鏈節「鉚釘」錶帶或橡膠錶帶，均配備帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。

 

 

Tudor Black Bay 68

 

　　另一款個人很喜歡的新作是 Black Bay 68（碧灣68型）腕錶，以直徑 43 毫米錶殼尺寸豐富了此系列。腕錶備有兩款錶面選擇，搭配相應的配色設計，展現時尚風格。

 

 

　　新品備有口徑 43mm 不銹鋼錶殼，同樣防水 200 米，配黑色 60 分鐘刻度單向旋轉外圈，襯以圓拱形銀色或「帝舵藍」磨砂錶面，上面飾以太陽放射紋，吸睛的「雪花」指針在錶面依時間的流逝而徐徐移動。配不銹鋼無鉚釘三鏈節錶帶，備帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

我要回應
更多尋寶女生日誌文章
You May Also Like
#Watch #Tudor #Watches and Wonders 2025 #帝舵 #WW2025 #腕錶 #Watches and Wonders #錶展
More on Watch & Jewelry

版主留言

放大顯示
精選影片
Art Month 2025

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

etnet.com.hk