你今日Kiss咗未？接吻可產生愛情荷爾蒙，令感情升溫！5個大減分的接吻方式分享，要避免！

你上次與伴侶接吻是甚麼時候？七年之癢大家就經常聽，但其實在一段親密關係中，感情的第一個關口是在第三年。三年後，當激情與新鮮感褪去，我們要靠甚麼去維繫和滋養一段關係呢？今集就和大家一起聊聊，一些看似無關痛癢的小浪漫、小溫馨，例如上下班的一個吻，睡前的一個吻等等，能否成為感情的潤滑劑？為甚麼接吻會如此重要，在分享怎樣接吻能加分前，不如先看看哪幾種接吻方式令人減分！

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Credits

Photograph／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang