02/09/2022
你今日Kiss咗未？接吻可產生愛情荷爾蒙，令感情升溫！5個大減分的接吻方式分享，要避免！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
你上次與伴侶接吻是甚麼時候？七年之癢大家就經常聽，但其實在一段親密關係中，感情的第一個關口是在第三年。三年後，當激情與新鮮感褪去，我們要靠甚麼去維繫和滋養一段關係呢？今集就和大家一起聊聊，一些看似無關痛癢的小浪漫、小溫馨，例如上下班的一個吻，睡前的一個吻等等，能否成為感情的潤滑劑？為甚麼接吻會如此重要，在分享怎樣接吻能加分前，不如先看看哪幾種接吻方式令人減分！
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Photograph／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
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