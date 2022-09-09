Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

09/09/2022

如何為伴侶製造小確幸、重拾激情？Good Kiss + 身體接觸！Timing、撫摸部位、力度點掌握？別當伴侶是壓力球！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上一集「男男女女‧嘉點情趣」為大家分析過5個大扣分的接吻方式，今集就來談談好的接吻、好的接觸！女性和男性對親吻的視覺定義大不同，男人親你就是想有「進一步」？女人心中的Good Kiss其實只需「輕、柔、慢」三個字？想讓男人每天主動親你，教你輕易建立情侶間小儀式感，令「奇蹟」自然出現！適度的身體接觸，更有助身體釋出愛情荷爾蒙，大大提升情趣！究竟身體哪些部位最敏感？接觸的Timing、部位、力度應該怎樣才合宜？快聽主持人分享！

 

 

Read More：你今日Kiss咗未？接吻可產生愛情荷爾蒙，令感情升溫！5個大減分的接吻方式分享，要避免！

 

Credits

Photograph／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang


 

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