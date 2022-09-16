16/09/2022
20%伴侶無性生活！揭開男女性慾大減因由！如何達到雙方都有性滿足？不一定要性高潮！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
繼接吻、身體接觸之後，今集節目Alyson與Kaman會為大家分析現代情侶及夫婦的性生活！近年有一個名稱叫DINS，原來是Double Income No Sex！有研究指香港接近20%情侶過著無性生活！男性與女性性慾減少最大原因是甚麼？為大家揭示3個女性「Cannot」的性愛場景！此外，男女對「性滿足」的定義亦大不同；女性最著重完事「黃金6至10分鐘」？點解男性做完即瞓要體諒？即聽專家點講！
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Credits
Photograph／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
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