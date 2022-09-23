23/09/2022
性高潮不一定要搵G點！先搞清你是Vagina還是Clitoris Person！5個男性最受不了伴侶的行為，你試過踩雷嗎？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
男性和女性在生理上，由起點到滿足點都大有不同；比如，男性對於性需求絕大部分來源於視覺效果和肉體上刺激；而女性則比較複雜；有研究顯示，十次性愛關係中，女性達到性高潮的比率或許只有三次，原因是女性在生理結構上，有不同接觸點可達致性高潮，而我們常常提及的G點也是一個迷思，究竟是否只有陰道才可引致性高潮？今集兩位主持會與大家深入探討！其實無論性事和兩性相處，最重要是溝通！所以同場更大談5個男生最受不了的女生行為，你有試過踩雷嗎？
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20%伴侶無性生活！揭開男女性慾大減因由！如何達到雙方都有性滿足？不一定要性高潮！
如何為伴侶製造小確幸、重拾激情？Good Kiss + 身體接觸！Timing、撫摸部位、力度點掌握？別當伴侶是壓力球！
Credits
Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看