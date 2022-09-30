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男男女女‧「嘉」點情趣
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30/09/2022

甚麼關係最容易出現第三者？3個女生最受不了的行為！3個令伴侶想離開的特徵！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上一集，Alyson與Kaman就和大家大談男士最受不了的女士行為；今集當然要給予機會女士來個大平反！到底男士有哪些行為，最讓女士受不了？除了這些讓伴侶踩雷的地方，原來加州州立大學一位心理學教授Michael Botwin曾提出，在一段長遠關係中，有3個狀況會令伴侶想離開這段關係；甚至有研究發現，在某種關係中，最容易出現第三者！究竟該如何維繫一段長遠關係？

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang

 

 

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