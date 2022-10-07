07/10/2022
伴侶睇AV係死罪？未必！男生幾耐要「發洩」一次？女生專屬AV情節係點？睇AV可促進兩性關係？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
在兩性關係中，或許很難逃避一個話題——AV。不少人將其視為情趣，也有人認為是不忠的臨界點，伴侶看AV到底是不是死罪呢？！這一集，就和大家從男女生理構造的大不同，去拆解為何男伴喜歡，甚或需要看AV解決生理需求？男士射精後，原來有三天回氣期？充足電後，也需要發洩？看AV不一定只為了生理需求，時而也可促進兩性關係；除了從男士視覺出發的AV，專為女士而設的AV又有何不同呢？
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性高潮不一定要搵G點！先搞清你是Vagina還是Clitoris Person！5個男性最受不了伴侶的行為，你試過踩雷嗎？
Credits
Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看