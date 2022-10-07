伴侶睇AV係死罪？未必！男生幾耐要「發洩」一次？女生專屬AV情節係點？睇AV可促進兩性關係？

在兩性關係中，或許很難逃避一個話題——AV。不少人將其視為情趣，也有人認為是不忠的臨界點，伴侶看AV到底是不是死罪呢？！這一集，就和大家從男女生理構造的大不同，去拆解為何男伴喜歡，甚或需要看AV解決生理需求？男士射精後，原來有三天回氣期？充足電後，也需要發洩？看AV不一定只為了生理需求，時而也可促進兩性關係；除了從男士視覺出發的AV，專為女士而設的AV又有何不同呢？

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性高潮不一定要搵G點！先搞清你是Vagina還是Clitoris Person！5個男性最受不了伴侶的行為，你試過踩雷嗎？

Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang



