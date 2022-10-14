Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

14/10/2022

拆解5個AV大迷思：持久力要似馬拉松？女伴高潮聲嘈到拆天？勁轉體位會High啲？咪當AV係性教育！

#兩性關係 #愛情 #分手 #戀愛 #關係 #Love Philosophy #AV #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　AV是一種既曖昧又極端的東西，它是兩性關係中的潤滑劑，但錯誤認知會隨時會變成性關係中的阻力！今集和大家一齊揭秘AV的一些常見的迷思：AV中男優媲美馬拉松的持久力，是否可作為一個標準？瘋狂換姿勢是否可讓伴侶更興奮？男性性器官愈長女伴愈易性高潮？女性性高潮反應真會如影片中般大？若以AV作為性愛的標準，對雙方關係與性生活有何影響？

 

 

Readmore：

 

伴侶睇AV係死罪？未必！男生幾耐要「發洩」一次？女生專屬AV情節係點？睇AV可促進兩性關係？

甚麼關係最容易出現第三者？3個女生最受不了的行為！3個令伴侶想離開的特徵！

 

Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #分手 #戀愛 #關係 #Love Philosophy #AV #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻
More on Sex & Love

Sex & Love Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

To love and to be loved
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk