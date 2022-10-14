14/10/2022
拆解5個AV大迷思：持久力要似馬拉松？女伴高潮聲嘈到拆天？勁轉體位會High啲？咪當AV係性教育！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
AV是一種既曖昧又極端的東西，它是兩性關係中的潤滑劑，但錯誤認知會隨時會變成性關係中的阻力！今集和大家一齊揭秘AV的一些常見的迷思：AV中男優媲美馬拉松的持久力，是否可作為一個標準？瘋狂換姿勢是否可讓伴侶更興奮？男性性器官愈長女伴愈易性高潮？女性性高潮反應真會如影片中般大？若以AV作為性愛的標準，對雙方關係與性生活有何影響？
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Credits
Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
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