21/10/2022
今晚不在「狀態」不想親熱？伴侶不肯用安全套？如何巧妙Say No不掃興、不傷感情？直接拒絕性事好過做死魚？學識拒絕的藝術，情趣Up！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
爆炸「性」節目由資深電台節目主持侯嘉明及香港中文大學新聞及傳播學院副教授兼作家利嘉敏主持，兩位知性學者跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
一段感情有很多不同的階段，有最具情趣的曖昧時刻，也有步入穩定交往的狀態；但無論任何時候，大家總會面對一些需要拒絕對方的情況，例如：無心性事時，你會選擇直接拒絕，還是敷衍了事？為甚麼老夫老妻，都會出現強姦的情況？當伴侶拒絕用安全套，該如何巧妙Say NO而不傷對方、不傷感情？
Readmore：
拆解5個AV大迷思：持久力要似馬拉松？女伴高潮聲嘈到拆天？勁轉體位會High啲？咪當AV係性教育！
甚麼關係最容易出現第三者？3個女生最受不了的行為！3個令伴侶想離開的特徵！
Credits
Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看