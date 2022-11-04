性事就如床上HIIT！男上女下、女上男下要鍛練身體邊部分？幾耐親熱一次最滿足？教你做Kegel隨時隨地改善陰道鬆弛、早洩問題

性事是兩性關係中，不可或缺的一部分，而這項活動就如床上的HIIT，少點體力都不行！要數當中頗多人關注的問題，就是持久度！伴隨著年紀增加，甚或不同的生活壓力等因素，伴侶在床上的表現或會「強差人意」；為了讓性事更為圓滿，今集就來談談，究竟多久進行一次性事最讓雙方滿足？哪個體位需要用到哪個身體部分？如何透過運動和瑜伽體位增強相關部位的體力？除此以外，還有一項男女都適用，且隨時隨地都能進行的練習——Kegel Exercise。這項練習不僅能改善持久力不足，還能緊實下盤，特別是女士懷孕產子後，能收緊陰道、改善鬆弛、尿滲等困擾，而男士則能改善早洩等問題，一起看看究竟怎麼做才有效？

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點向伴侶發出性邀請？點匿稱男伴那話兒？每對伴侶都要有一個性事密碼！哪一方做主動雙方都有性滿足？

今晚不在「狀態」不想親熱？伴侶不肯用安全套？如何巧妙Say No不掃興、不傷感情？直接拒絕性事好過做死魚？學識拒絕的藝術，情趣Up！

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi