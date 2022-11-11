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男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

11/11/2022

女生性高潮一定會「噴」？「潮吹體質」唔係人人有！點解8成女生曾假裝好High？專家：好心做壞事兼令性慾下降！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　早前幾集講到，女生並非每次性事都可達致性高潮，不少女觀眾都表示有共鳴。其實坊間仍有不少關於女性性高潮的迷思，當中包括：性高潮的女生是否都會像AV女優般「噴水」、潮吹？「噴」出來的是甚麼？究竟女生到達性高潮，身體是怎樣的狀態？此外，一個研究有趣發現：80%女生曾最少一次假扮性高潮！點解要假扮？點解假扮係好心做壞事？你 / 女伴曾經假扮過嗎？

 

 

Readmore：

 

點向伴侶發出性邀請？點匿稱男伴那話兒？每對伴侶都要有一個性事密碼！哪一方做主動雙方都有性滿足？

 

今晚不在「狀態」不想親熱？伴侶不肯用安全套？如何巧妙Say No不掃興、不傷感情？直接拒絕性事好過做死魚？學識拒絕的藝術，情趣Up！

 

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

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