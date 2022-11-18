18/11/2022
性慾低不等於性冷感！兩者點分？唔想做、唔想掂反映關係出問題？有無得救？老夫老妻症候群你有無？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
很多人都會以「性冷感」揶揄不熱衷性事的伴侶或朋友，其實性冷感在醫學上有著實在的定義—性冷感的人，恐怕比我們想像中還要冷感！到底怎樣才算真正的性冷感？性冷感與性慾低有何分別？相比性冷感，性慾低的狀況普遍得多，要改善伴侶性慾低狀況，必先了解對方為何性慾下降，是年紀漸長，視覺外表失去刺激感？還是雙方關係出問題、存在心結？生活壓力所致？如何解救？不如聽聽專家意見、世界各地研究分析。
Readmore：
女生性高潮一定會「噴」？「潮吹體質」唔係人人有！點解8成女生曾假裝好High？專家：好心做壞事兼令性慾下降！
性事就如床上HIIT！男上女下、女上男下要鍛練身體邊部分？幾耐親熱一次最滿足？教你做Kegel隨時隨地改善陰道鬆弛、早洩問題
Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇