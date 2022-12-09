09/12/2022
死灰伴侶復燃大法！兩隻匙羹暗示體位？點愛撫最有感覺？男伴「失手」千祈唔好畀呢啲反應！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
兩個人在一起久了，難免會覺得乏味；過於熟悉的生活習慣，讓大家懶於為彼此準備驚喜，維持初相識時的情趣。其實，想死灰復燃，未必需要花很多力氣，從日常的小溫馨也可以尋回情趣！今集，就和大家分享如何從生活小物品，婉轉的向伴侶發出性邀請、表達自己喜歡的體位；愛侶間，如何透過愛撫，探索對方身體，重燃愛火？
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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