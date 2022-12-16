Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

16/12/2022

帶你逛情趣用品店！潤滑液有香味、可助孕兼可按摩？《Sex and the City》女主角最愛哪一款震動器？快為歡樂「性」誕尋找靈感！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　很多人對於情趣用品店都有避忌，其實今時今日的情趣用品店，與大家記憶中、想像中來得摩登、討好！今集主持人就同大家齊齊逛情趣用品店Sally Coco，同時請來創辦人Vera向大家分享講解。講到最基本的情趣「裝備」，非潤滑液莫屬！不說不知，原來坊間潤滑液林林種種，好像水溶性性、油溶性、矽性等，更有不同味道與功效，有些追求純天然成分，有些則專為懷孕而設……這麼多選擇，究竟要怎麼選？情趣「裝備」的另一要員，就是Sex Toys！震動器原來唔只識震咁簡單！仲有唔同款式、玩法兼可戴上身？事不宜遲，即刻睇片，看看能否為快樂「性」誕尋找靈感！

 

 

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Ronald Chang, Celia Li

Video／Ashley Choi, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ronald Chang

 

 

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