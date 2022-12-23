聖誕禮物都要加點情趣！香薰蠟燭迅間變按摩油？飛機杯點環迴刺激？新款性感戰衣！哪些玩具適合情侶互動探索、提升親密感？

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi