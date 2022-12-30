Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

30/12/2022

一間情趣用品店的誕生！源於人生第一次高潮？店主開店見聞分享：我哋係「性事藥房」！所有Sex Toys都試過晒？邊款最醜／最正／會著火？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　近年情趣用品店愈見平常，大家逛性商店也不再感到尷尬與害羞。Sally Coco作為香港其中一間大熱的情趣用品店，開店至今原來已有12年之久。今次請來創辦人Vera分享開店經歷！原來源於人生第一次高潮！回想開店之初，客人偷偷睇，到現在拍住拖光明正大挑選貨品，十多年間，香港人對於性的觀念有甚麼改變？現在大家很喜歡看「試用報告」，作為情趣用品店老闆，要試晒所有產品？哪一款意想不到大賣？哪一款又最讓人失望？

 

 

Readmore：

聖誕禮物都要加點情趣！香薰蠟燭迅間變按摩油？飛機杯點環迴刺激？新款性感戰衣！哪些玩具適合情侶互動探索、提升親密感？

帶你逛情趣用品店！潤滑液有香味、可助孕兼可按摩？《Sex and the City》女主角最愛哪一款震動器？快為歡樂「性」誕尋找靈感！

 

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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