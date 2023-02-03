趕在情人節前出Pool！交友App學者分析成功必殺技！Profile pic必備這些元素！第一句咁講最得體！傾幾多日出嚟見面最好？

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi