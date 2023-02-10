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男男女女‧「嘉」點情趣
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10/02/2023

專家拆解交友App現象！大部分玩家係為咗咁！「約炮清單」有咩選項？$4,000萬網上交友騙案如何煉成？甚麼令受害人陷入「痴迷」？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上一集和大家分享了在情人節到來前的最後衝刺，最快靚正的方法少不了Online Dating App，今集繼續由陳力深教授和大家暢談關於Online Dating App的研究和騙案！究竟在Dating App 搵真愛和約炮是否有兩套語言？約炮有個清單，直接又簡單？有研究顯示，最多人用Dating App竟然係因為型和Profile Shopping？哪一個App最多人約炮？哪些Apps不是「外貌協會」？最後，為何在網上傾談，竟談到被騙幾千萬？騙徒最勁的技倆是甚麼？齊齊了解下！

 

 

Readmore：

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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