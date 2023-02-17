17/02/2023
點解伴侶不願意口交？多吃菠蘿精液會有香味？這種蔬菜才最「趕客」！完事後點處理精液才不失禮貌？專家講Oral Sex Fun Facts
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
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Oral Sex口交是性愛中最親密行為之一，一直以為很多人或女生都對之卻步，研究卻發現2/3受訪者在其房事中都有口交環節，而且在過程中獲得性滿足。如果你的伴侶總是對口交有保留，先檢討個人衞生！坊間亦有傳吃多吃菠蘿會令精液帶菠蘿味，經常吃露筍卻會令身體殘留著一陣異味，究竟有無科學根據？對於女生，最大疑惑莫過於口交完事後，如何處理口腔中的精液？吞下？吐出？立刻衝出房外會傷害男伴自尊嗎？如何處理才不失禮貌優雅？即刻聽下專家講解！
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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