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男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

03/03/2023

教你Foreplay秘技！男 / 女性邊啲部位最敏感？前戲最忌做甚麼？觸摸分情感、情趣、情慾3階段！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　一場好的性愛，往往由不同因素組成，而同一場性愛中，雙方也會有不同的期望。在進入性愛之前，前戲就是其中一個十分重要的環節！相信有看過往節目的觀眾，都知道前戲到底有多重要！男性、女性最敏感部位在哪裏？前戲怎樣開始、推進？其實很視乎伴侶雙方關係，即使是觸摸都可分為情感、情趣、情慾3階段！今集請來專家為你分享輕柔慢前戲技巧，為性愛熱身！

 


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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

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