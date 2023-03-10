Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

10/03/2023

為何香港生育率奇低？生唔出男女有責！想成功受孕，儲定「彈藥」諗法錯晒？姿勢唔重要？生育專家：呢3日要「努力」

#兩性關係 #愛情 #分手 #單身 #交友 #性慾 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #生活情趣 #持久力 #性事 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #日常溫馨 #DatingApp #交友騙案 #孕育率 #試管嬰兒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　「有仔趁嫩生」這句話是老生常談，可隨著時代的改變，現今社會的都市女性都普遍晚婚晚育，當生活、感情穩定後，才開始計劃婚姻和生育，不少都錯過在35歲前生育的最佳時機。回看全球的孕育率，香港幾乎墊底！造成數據下降的原因有很多，生育年齡推遲、卵子質素斷崖式下跌，直接影響受孕率；而高齡產婦懷孕更會面對不同的風險，包括小產、甚或生出不健全嬰兒；除此以外，根據調查研究，近年男性的精子數量和活動更是大大降低，與生活環境、空氣質素、年齡、生活習慣都有關。

 

　　綜合看來，其實生育男女有責！到底有甚麼方法增加受孕率？有人說男性飲食習慣可影響BB性別、某種性愛姿勢又可提高成功率，這些諗法有無根據？今集請來婦產科專科醫生陳億仕醫生為大家逐一講解！哪些日子行房成功機會最高？陳醫生教你計算「做功課」日子！

 

 

Readmore：

教你Foreplay秘技！男/女性邊啲部位最敏感？前戲最忌做甚麼？觸摸分情感、情趣、情慾3階段！

繼續講口交！點解69式姿勢興奮不似預期？口交有咩安全措施防性病？同其他人Oral Sex算出軌嗎？呢位總統咁講

 

Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #分手 #單身 #交友 #性慾 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #生活情趣 #持久力 #性事 #求愛 #情趣 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性事持久 #死灰復燃 #日常溫馨 #DatingApp #交友騙案 #孕育率 #試管嬰兒
More on Sex & Love

放大顯示
名廚煮場

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk