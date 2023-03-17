生育專家詳講人工受孕！怎樣增加IVF成功率？次數無上限？真係有50歲生仔奇蹟？有人擇時辰放胚胎？

隨著時代改變，晚婚晚育成了趨勢，因此不少人錯過了生育的最佳時機。上集，我們邀請了婦產科專科醫生陳億仕醫生為大家分享關於影響受孕率的因素，以及高齡產婦懷孕所面對的不同問題。人工受孕（IVF）的出現，相信為很多想生卻生不了的家庭帶來了希望。今集，繼續由陳醫生和大家分享IVF的全過程，以及關於IVF的一些迷思與問題，好像：做IVF較容易懷上幾胞胎？做IVF有無次數限制？如何增加成功率？一切由陳醫生為大家解答！





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