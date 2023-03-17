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男男女女‧「嘉」點情趣
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17/03/2023

生育專家詳講人工受孕！怎樣增加IVF成功率？次數無上限？真係有50歲生仔奇蹟？有人擇時辰放胚胎？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　隨著時代改變，晚婚晚育成了趨勢，因此不少人錯過了生育的最佳時機。上集，我們邀請了婦產科專科醫生陳億仕醫生為大家分享關於影響受孕率的因素，以及高齡產婦懷孕所面對的不同問題。人工受孕（IVF）的出現，相信為很多想生卻生不了的家庭帶來了希望。今集，繼續由陳醫生和大家分享IVF的全過程，以及關於IVF的一些迷思與問題，好像：做IVF較容易懷上幾胞胎？做IVF有無次數限制？如何增加成功率？一切由陳醫生為大家解答！

 



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