24/03/2023
懷孕性事疑惑！懷孕要禁慾？孕婦會突然變鹹濕？做愛時陰莖會「隊」到BB？女性呢個孕期行房會享受前所未有最正高潮！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
等待新生命的到來，相信準爸爸和準媽媽都滿懷期待！但在等待的過程中，夫妻的性生活似乎也變得特別緊張！究竟懷孕期間性生活應否如常？性事動作、孕婦高潮子宮收縮會否影響到BB？有不少人甚至疑惑，BB會知道嗎？太多太多關於懷孕期性事的迷思！今集就由兩位主持，同大家逐一拆解！另一個有趣觀點，體貼的準爸爸，通常都體諒媽媽懷孕時不適、疲累要禁慾，事實上孕婦仍然有著強烈性需要，而且在某一個孕期會享受到前所未有性高潮！到底是哪一個階段，即刻睇片啦！
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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