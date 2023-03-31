懷孕行房哪些性姿勢最好 / 要避免？媽媽性高潮BB都開心？幫準媽媽口交一件事絕不能做！

上一集和大家分享了一些關於懷孕期的性事迷思！今季繼續談孕期性愛！研究顯示，其實孕期有性事，對身體、心裡、夫妻關係都有幫助！因此準爸爸媽媽不需再擔心孕期是否要禁慾！但有一點確實要注意：究竟甚麼姿勢最適合孕媽媽呢？原來在懷孕的不同階段，性愛姿勢也要有不同的調校，比如有些姿勢適合懷孕初期，但在懷孕後期反而要避免！而性愛也並非等於性交，好像進行口愛時，有一件事絕不能做！是甚麼？即聽專家講！

Readmore：

懷孕性事疑惑！懷孕要禁慾？孕婦會突然變鹹濕？做愛時陰莖會「隊」到BB？女性呢個孕期行房會享受前所未有最正高潮！



生育專家詳講人工受孕！怎樣增加IVF成功率？次數無上限？真係有50歲生仔奇蹟？有人擇時辰放胚胎？





Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi