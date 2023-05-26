26/05/2023
繼續專訪Dr Sex！以牙醫、法醫、性學家身份探討性話題！法證點分「咖喱雞」和襲擊咬痕？最駭人咬斷XX？非洲女生剝掉門牙同口交有關？如何跟子女潮講「性」經？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上次見完Dr Sex真身，先發現原來他「瓣瓣掂」！身兼法醫的他，在日常工作中經常要協助研究性罪行，到底在法證上，點分「咖喱雞」和襲擊咬痕？最誇張見過甚麼案件？不只法證，在牙醫層面，Dr Sex也有見聞分享：原來非洲女生要要剝掉門牙的習俗同口交有關！而作為性學專家，他又怎樣看待現今性教育？原來跟上潮流才是最重要！今集我們再次邀請來牙醫、法醫、性學專家的Dr Sex、Carl跟大家分享！
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Credits
Photograph／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li
Video／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li
Video Editing／Ashley Tsoi
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