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男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

09/06/2023

與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　正所謂「行行出狀元」，只要找到自己的興趣，在各行各業也可以發光發亮！在現今社會，說到與「性」相關的行業，相信大家會馬上聯想起AV產業，但其實與性相關的職業有很多，由學術研究、性治療，以至情色小說作家、刊物出版、Phone Sex等，全都是因「性」而起！原來早於五、六十年代，已經有學者招募志願者參與性學研究，研究好出位，志願者要將性事展露人前！入行做Phone Sex接線生原來唔係咁簡單？情色雜誌除了用來欣賞異性美態，仲可以是學英文「教材」？今集內容好有趣，齊齊聽專家分享！

 

 

Readmore：

大談自慰血淚史！自慰以前原來罪大惡極、惡病纏身？電療、火燒、刑具、死刑出齊禁慾？每周幾多次自慰才算正常？


繼續專訪Dr Sex！以牙醫、法醫、性學家身份探討性話題！法證點分「咖喱雞」和襲擊咬痕？最駭人咬斷XX？非洲女生剝掉門牙同口交有關？如何跟子女潮講「性」經？



Credits

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Ashley Tsoi

 

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