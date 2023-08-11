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男男女女‧「嘉」點情趣
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11/08/2023

芭比粉紅熱來襲！今集講何謂Sexy！性感只睇身材？聲線、穿搭顏色都關事！女生太濃妝信任度插水？懂XX的男生最有魅力

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　常聽說女生要玲瓏浮凸、男生要有六舊腹肌才夠性感！究竟在大眾審美觀當中，怎樣才算性感有魅力？今集就同大家談談何謂Sexy！一個英國研究發現，在不同程度的性感廣告中，穿得最少布的女星，竟被認為最沒有吸引力！原來長遠魅力並非單與身材有關，說話的聲線、妝容、穿搭也是提升魅力的關鍵所在！女性化濃妝還是淡妝比較吸引？第一次約會該穿甚麼顏色？男性想變得更受歡迎，要學懂一件事！有請專家教路！

 

 

Readmore：

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Credits

Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Crystal Kwok

 

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