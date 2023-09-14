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男男女女‧「嘉」點情趣
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14/09/2023

出軌原來好普遍？XX%香港人曾出軌！不忠重複出現機會大幾多倍？事件爆發切忌做一件事！人生邊兩個關口最易出軌？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集講出軌！雖然常聽人說感情無絕對的對與錯，但伴侶出軌，往往是最難面對！對你來說，怎樣才算是出軌？沒有肉體接觸，算是不忠嗎？原來出軌的發生，是因為當事人在關係或性生活中滿足感低！研究還指出，男女面對另一半出軌，反應都會大不同！曾經出過軌的人，再犯的機會大幾多？不幸被出軌，心理和情緒上應如何自處？有一件事唔應該做！種種關於出軌的疑問，即聽專家分享！

 

 

Readmore：

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video Editing／Crystal Kwok

 

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