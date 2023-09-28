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男男女女‧「嘉」點情趣
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28/09/2023

中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　明天就是八月十五中秋佳節！廣東話中「八月十五」又指屁股，屁股人人都有，但一個「美臀」絕對是得來不易！有個完美靚Pat標準係點？原來腰和臀有特定黃金比例！研究仲發現，擁有黃金腰臀比的女性，身體會更健康，而且比一般人有同理心！那麼，俗語常說「屁股大好生養」又是否有根據？時下流行大而翹的屁股，不少人為達至理想身型，不惜採用人工豐臀方法，放矽膠、拉皮，仲可以去到幾盡？有甚麼風險？今天就來和大家一起解構各種有關屁股的迷思！

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Video Editing／Crystal Kwok

 

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