Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

05/10/2023

秋意漸濃愛意性慾更濃？點解秋天是「造人」高峰期？點解約會最好在秋天？甚麼是Cuffing Seanon？伴侶秋天性事要注意「保濕」！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　吃過中秋月餅，代表著由中秋過度到深秋！不說不知，其實秋天是性事旺季！為甚麼？原來秋天男士精子質量最好，有兩個月份更是生BB絕佳時機！對比起夏天單薄的衣著，女生在秋冬穿厚裝反而更能惹人遐想，在男生眼中吸引力大增！秋冬也容易出Pool？全因Cuffing Season效應？究竟甚麼是Cuffing Season？倘若已有伴侶的，秋天床事也大有注意點！除了完事要注意保暖，不要忘記秋燥對男對女都有影響！想知點可以令性事更如意，即聽專家分享秋天性事的各種迷思！

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video Editing／Crystal Kwok

 

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